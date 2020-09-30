«Рядом с обломками нашли сумку, набитую деньгами»: 47 лет назад под Свердловском упал самолет со 100 пассажирами

Ту-104 был первым советским пассажирским самолетом на реактивной тяге. Фото: ТАСС

В последние дни сентября 1973 года наша страна ликовала. Из космоса успешно вернулся экипаж корабля «Союз-12», который 29 раз облетел вокруг Земли. Командиром корабля, кстати, тогда был выпускник Свердловского медицинского института Василий Лазарев. Ему за тот полет дали Героя Советского Союза. Вся отечественная пресса несколько дней торжественно рапортовала об успехах нашей космонавтики.

И в этом потоке информации не нашлось места даже для маленького сообщения о трагедии, случившейся в Свердловске в те же дни: 30 сентября 1973 года на окраине столицы Урала при взлете разбился Ту-104Б. На его борту было 108 человек. Погибли все. В годовщину трагедии «Комсомолка» нашла людей, участвовавших тогда в ликвидации последствий авиакатастрофы, и узнала подробности происшествия, о котором в СССР не говорили.

Осенью 1973 года Ту-104 упал через три минуты после взлета. Фото: аэропорт «Кольцово»

СНИМАЛИ ЛЮДЕЙ С ДЕРЕВЬЕВ

Все произошло в воскресенье. Самолет Ту-104Б, которому к тому моменту исполнилось уже 13 лет и который налетал 20,5 тысяч часов, готовился к очередному рейсу в свердловском аэропорту Кольцово. Он должен был лететь по маршруту Свердловск - Омск - Новосибирск - Чита - Хабаровск - Владивосток. Погода в тот день стояла благоприятная для полетов. На борту было восемь членов экипажа и 100 пассажиров, среди которых восемь детей. В половине седьмого вечера воздушное судно вылетело из аэропорта. Потом произошло что-то странное - самолет вдруг стал терять высоту.

- Я был тогда курсантом Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища, - вспоминает Алексей Антошин. - Оно находилось на улице Щербакова у Нижне-Исетского пруда. То есть самолеты, когда вылетали из Кольцово как раз шли в нашу сторону - на юго-запад. В тот вечер я стоял в карауле на улице. От скуки и монотонности смотрел, как взлетают самолеты. Их хорошо видно было при взлете, особенно ночью, когда огни горят. И вот смотрю, один взлетает, гудит, а потом, когда он уже скрылся из виду, гул двигателей вдруг резко обрывается. И тишина, будто полет самолета прервался. А через несколько минут по нашей улице Щербакова с сиренами проехала целая колонна скорых и пожарных машин.

Как выяснилось позже, через три минуты после взлета самолет упал в лесопарке в Нижне-Исетском, в районе горы Татищева, между поселком Рудный и коллективными садами. При падении произошел взрыв.

- Мы первыми приехали на место падения, - вспоминает Виталий Леонтьев, в 1973 году служивший командиром отделения 6-й пожарной военизированной части. - Дорога была непролазная. На ЗИЛ-157 еле пробрались к месту. Думали, что надо будет тушить огонь. Но огня не было. Самолет взорвался, и сразу все пламя погасло. В итоге нам сказали искать черный ящик. Специалисты описали, как он выглядит. Кроме того, мы помогали собирать останки людей. Это было ужасно. Их приходилось снимать с деревьев. Но была надежда, когда ехали, что все-таки будут выжившие. Обходили каждую кочку. Думали, ну хоть где-то живой человек да должен быть. Напрасно. Там уже ловить нечего было. Потом подошла техника с Кольцово, тела погрузили в 3 - 4 машины и увезли.

Место падения самолета находилось примерно в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ПРОЧЕСЫВАЛИ ЛЕСОПАРК В «ЧУЛКАХ» ХИМЗАЩИТЫ

Так как изначально причина крушения была неизвестна, специалистами было выдвинуто несколько версий - одна из них о том, что судно начало разрушаться в воздухе. В связи с этим было решено прочесать лесопарк по траектории падения самолета, чтобы собрать обломки. Для этого было решено задействовать курсантов того самого танково-артиллерийского училища, мимо которого пролетал Ту-104Б при падении.

- Когда самолет только упал, мы, курсанты, сразу напряглись, начали разбираться, что случилось, а потом на второй день нам сказали, что произошло, - рассказывает Алексей Антошин. - У нас тогда вышли на командующего войсками Уральского военного округа, чтобы нас, курсантов - артиллеристов и танкистов, отправили на место падения. Ведь говорили, что в этом самолете находилась большая группа офицеров и генералов, которые летели в командировку на Дальний Восток. В итоге нас около 300 курсантов собрали, посадили в грузовики «Урал» и ЗИЛ-131. На дороге неподалеку от места падения, машины остановились колонной, мы спешились, и наши командиры стали рассказывать нам, что нужно делать.

Место, где упал самолет, было сильно заболочено. Чтобы курсанты не промочили ноги, им выдали специальные «чулки» от войск химической защиты. Выстроившись шеренгой, на расстоянии в два метра друг от друга, парни, которым было по 19 лет, стали двигаться в сторону, где лежал самолет, собирая все, что из него могло выпасть при падении.

- Авиакомпания нам тогда выдала специальные сумки и пакеты, в которые нужно было складывать все, что мы нашли, - делится Алексей Антошин. - Надо было внимательно смотреть под ноги и находить все, что могло показаться инородным для этой местности. Помню, было много личных вещей пассажиров - чемоданы и сумки, которые сдавали в багаж. Они лежали на земле, висели на кустах и ветвях деревьев. А один из наших парней, курсант Смирнов, нашел большую женскую сумку, в которой лежала по тем временам очень крупная сумма денег. Их, конечно, тоже сдали. Его потом поблагодарили за то, что он все по-честному сделал. А как иначе? Мы были молодые дисциплинированные политработники.

О трагедии, случившейся в Свердловске 30 сентября 1973 года, в советской прессе не говорили. Ее затмили новости о возвращении экипажа космического корабля «Союз-12». Фото: аэропорт «Кольцово»

МЕСТО ПАДЕНИЯ ОЦЕПИЛИ

По словам очевидцев, на месте крушения первым, что бросалось в глаза, были следы огня от взрыва и поломанные деревья. Ту-104 был разбит на части. Фрагменты фюзеляжа лежали на большом расстоянии друг от друга. Часть из них наполовину утонула в жидкой грязи, напоминавшей болото. Когда же курсанты подошли поближе, они увидели фрагменты человеческих тел.

- Там женщины и дети погибли. Определенное потрясение у нас было, - вспоминает участник ликвидации последствий авиакатастрофы. - Мы ведь о таких вещах раньше только слышали. И это сейчас о каждой авиакатастрофе, малой или большой, пишут все СМИ. А тогда такого не было. Мы понимали, что огромное количество людей погибло. Мы даже разговаривать между собой перестали. Это действовало угнетающе на психику. Но мы не раскисали. Нужно было собрать все предметы от самолета на месте крушения, чтобы следователи могли восстановить причину крушения. Хотя, забегая вперед, скажу, что когда через пару месяцев нас всех отправили на стажировку в Улан-Удэ, летели мы туда на таком же Ту-104Б, и перед взлетом нам всем не до шуток было.

Территорию вокруг места падения оцепили по периметру, за который не пускали никого из местных жителей и журналистов. Вероятно, поэтому так трудно найти снимки с места происшествия. Позже среди причин авиакатастрофы специалисты назвали технические неполадки на борту, а также ошибки экипажа, который в аварийной ситуации не смог правильно определить положение самолета в пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасатели долго искали самолет»: 30 лет назад в Екатеринбурге рухнул Як-42, на борту которого было 129 человек

14 сентября 1990 года пассажирский самолет Як-42, на борту которого было 129 человек, упал под Екатеринбургом неподалеку от взлетно-посадочной полосы. (Подробнее)

«Приснилось, что упадет самолет, и я выйду замуж за летчика»

30 лет назад в Свердловской области разбился лайнер, на борту которого был 71 человек. Та трагедия для одного из членов экипажа обернулась неожиданным счастливым финалом (Подробнее)