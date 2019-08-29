Как сын Берии скрывался на Урале под фамилией матери

Лаврентий Берия, ближайший соратник Сталина, ненамного пережил своего начальника. Иосиф Виссарионович скончался 5 марта 1953 года. Берию арестовали уже спустя четыре месяца. Его обвинили в целом ряде преступлений, в том числе в шпионаже в пользу Великобритании. Расстреляли Берию 24 декабря того же года (есть версия, что убили его еще при аресте, - Прим. Ред.).

После этого семья Лаврентия Берии оказалась в опале. Его сын, 29-летний Серго больше года провел под арестом, сначала в Лефортовской тюрьме, а потом в Бутырке. Время там он даром не терял. Ему, как доктору физико-математических наук и лауреату Сталинской премии выдали справочники, логарифмическую линейку и позволили продолжить расчеты новой системы управления ракетами. Чертежи заинтересовали армию, поэтому вскоре Серго предложили поехать на спецпоселение в один из тех городов, где ученые работают над новым оружием для армии. Серго выбрал Свердловск. Так 65 лет назад он оказался на Урале, где ему предстояло провести десять лет.

Предприятие НПО Автоматики, на котором работал в Свердловске Серго Берия. Фото: предоставлено пресс-службой НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова

ЖИЛ РЯДОМ С ЕЛЬЦИНЫМ

На Урал Серго Лаврентьевич поехал с новым паспортом, в котором было написано «Сергей Алексеевич Гегечкори». Сам Серго объяснял это так: «с фамилией Берия нас население растерзает».

– Гегечкори – это была фамилия его матери, – объясняет «Комсомолке» Рель Матафонов, в 50-х работавший вместе сыном Берии. – Он по ней всегда и представлялся. Ни разу не упоминал о том, что его отец – Лаврентий Берия. Мы же тогда газеты тоже читали, а программу они в ту пору давали такую, что Лаврентий Берия – враг народа.

Предприятие НПО Автоматики, на которое устроили сына Берии, находилось почти в самом центре Свердловска. А вот квартиру ему выдали на окраине города – в удаленном районе Химмаш. Зато на центральной улице Грибоедова в только что построенном четырехэтажном доме (через четыре года в соседнем с ним доме поселится молодой выпускник строительного факультета Борис Ельцин, - Прим. Ред.). Ему выделили трехкомнатную квартиру, в которой он поселился вместе с матерью Ниной Гегечкори. Позже к нему приехала супруга Марфа Пешкова (внучка писателя Максима Горького, - Прим. Ред.) с детьми.

Дом на улице Грибоедова, в котором жил сын Берии с матерью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Они, конечно, жили под фамилией Гегечкори, но слухи быстро расползаются. Весь подъезд тогда, в 50-х, знал, что у нас поселились родственники Берии, – вспоминает Татьяна Анкудинова, бывшая соседка Серго Берия. – У них был маленький ребенок и бабушка (вдова Лаврентия Берия, - Прим. Ред.) постоянно гуляла с ним перед домом в рощице.

Вдова Лаврентия Берии устроилась на работу в лабораторию на заводе «Химмаш». А супруга Серго долго в Свердловске не продержалась. Причиной тому стала измена мужа. Причем раскрылось все случайно. Серго гулял с Марфой по улице, когда к ним подбежала женщина. «Незнакомка» закатила Серго скандал, обвинив в изменах. Не знала, что возлюбленный гуляет с законной супругой – в его новом паспорте строчка «семейное положение» была пуста.

Марфа Пешкова, внучка Максима Горького, развелась с сыном Берии, когда тот находился в Свердловске. Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

ПРИСЛАЛИ ФОТО С ЖИВЫМ ОТЦОМ В АРГЕНТИНЕ

Вскоре слухи о том, что в Свердловске живет сын Лаврентия Берии, просочились и на предприятие НПО Автоматики, где тот работал. Кто-то из руководства, знавшего о непростом подчиненном, проболтался. А потом начальство просто собрало коллег Серго и положило конец слухам, признав: «Да, с нами работает сын Лаврентия Берии. Просим не распространять».

– Про отца он на работе все равно никогда не говорил, а мы обращались к нему по фамилии Гегечкори, – вспоминает Рель Матафонов. – Режим работы у него был более свободный, чем у остальных. Мы все приходили на работу рано, много трудились сверхурочно. Тогда же были испытания ракет, и если появлялись какие-то замечания, надо было срочно их исправлять. Иногда по ночам работали. В общем, рабочее время у нас было не ограниченное. А Серго Гегечкори, сын Берии, мог опоздать на работу и даже вообще не придти. И пусть он жил далеко, на Химмаше, иногда он приезжал на работу на велосипеде. Конечно, он был под наблюдением, но оно велось так скрытно, что мы этого даже не чувствовали.

В одном из соседних домов рядом с сыном Берии жил Борис Ельцин, только что окончивший строительный факультет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как пишет в своих мемуарах «Мой отец — Лаврентий Берия» сам Серго Лаврентьевич, в Свердловске он находился под постоянной слежкой, которую никто не пытался скрывать. На работу и с работы каждый день его сопровождала машина с агентами. Кроме того, несколько раз его пытались спровоцировать на побег.

«Года через три-четыре после переезда на Урал получаем анонимное послание: приезжайте в Челябинск, вас будут ждать в такое-то время, – пишет он в книге «Мой отец – Лаврентий Берия». – Есть, мол, очень важный для вас разговор. Но ведь знали, что выезжать нам из Свердловска запрещено. Съездил-таки, но безрезультатно. Дело в том, что тогда же нам подбросили в почтовый ящик снимок, на котором был запечатлен мой отец, прогуливающийся по… Буэнос-Айресу. В Аргентине он никогда не был. Естественно, мама была очень взволнована»

ВРАЧИ РЕКОМЕНДОВАЛИ СМЕНИТЬ КЛИМАТ

На Предприятии в Свердловске Серго Берия участвовал в разработке ракет и модификаций для них.

– У нас было направление стрельбы с подводных лодок, – рассказывает Рель Матафонов. – Сначала делали ракеты, стартующие с надводного положения. Затем стали разрабатывать ракеты, стартующие из подводного положения. Это уже было начало 60-х. Ракеты первое время летели всего на 300 километров, потом на 600 и дальше.

На Урале сын Берии разрабатывал систему для запуска ракет с подводных лодок. Фото: предоставлено пресс-службой НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова

Лишенный всех степеней и званий, Серго Берия в Свердловске числился простым инженером, хотя выполнял функцию главного конструктора, разрабатываемых систем.

– Как человек, он производил приятное впечатление. Очень доброжелательный. Немного с юмором, очень мягкий человек, – вспоминает коллега Серго Лаврентьевича. – Он ведь до ссылки был доктором технических наук, лауреат Сталинской премии. Но он никогда этим не кичился, не выделялся в этом отношении. Бывал на наших новогодних вечерах. Общался с нашими и никак особо не выделялся.

Из Свердловска Серго Берия уехал в 1964 году – он сам попросил о переводе в Киев, когда врачи порекомендовали его матери сменить климат.