На Урале арестовали убийцу матери и ее сыновей-близнецов

Погибшая женщина работала воспитателем в детском саду. Фото: СОЦСЕТИ

В Свердловской области выбрали меру пресечения для 37-летнего жителя Нижнего Тагила, который убил молодую маму и ее двоих детей-близнецов в ночь на 22 сентября в Кировграде. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» и арестовали до 22 ноября этого года, уральцу грозит пожизненное лишение свободы.

Следователи выяснили, что два дня назад мужчина пришел в гости к своей знакомой. Чуть позже он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с женщиной и в пылу гнева убил как 37-летнюю маму, так и ее двоих четырехлетних близнецов.

Виталий познакомился с Полиной месяц назад на автомойке. Фото: СОЦСЕТИ

- В целях сокрытия следов убийства злоумышленник совершил поджог квартиры, после чего скрылся с места преступления. Следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Про обвиняемого известно, что он ранее уже был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Сам он является многодетным отцом: в его семье подрастают трое детей. По словам подруги убитой, ее избранник имел пристрастие к наркотикам. Чем он смог заинтересовать молодую маму, подруга женщины не понимает.

- Вместе они не жили. Встречались время от времени. Он жил в Тагиле, - рассказывала «КП-Екатеринбург» подруга Полины. - Накануне убийства она получила зарплату. Ее видели в магазине. Полина была в хорошем настроении, покупала для мальчиков разные вкусности, а вскоре ее и детей убили. Всем перерезали горло. А у Полины на лице не было живого места. До сих пор не укладывается это в голове. Во сколько это произошло, я точно не знаю. Но тела из квартиры выносили 22 сентября, около 11 часов утра.