«Погиб от пули, выпущенной не из его ружья»: на Урале возбудили уголовное дело после смерти охотника

Пуля попала Евгению в плечо. Фото: "Лиза Алерт"

В Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти 41-летнего охотника Евгения Старцева. Напомним, его тело нашли в лесу под Первоуральском. Сестра погибшего настаивает на том, что ее брат не мог покончить с собой. Этой же версии придерживаются и друзья погибшего.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105 статье УК РФ «Убийство». Экспертиза показала, что выпущенная пуля была другого калибра, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра убитого по имени Оксана.

Родные погибшего настаивают, что это было убийство. Фото: страница в соцсети

От более подробных комментариев женщин отказ в интересах следствия. Напомним, что уралец получил ранение в плечо. Старцев пропал 9 сентября после того как отправился в лес на квадроцикле. Его тело нашли спустя два дня вблизи коллективного сада «Барсучья горка». Недалеко от трупа лежало ружье Евгения.

В Первоуральске Евгений был достаточно известен. Он владел автомойкой и автосервисом. Когда охотник пропал, на его поиск вышли множество друзей и знакомых, а также просто неравнодушные жители города. Евгения Старцева похоронили 15 сентября.

- Мы были на похоронах. Старались поддержать жену Жени и его детей. На похоронах многие говорили о том, что он погиб от пули, выпущенной не из его ружья., - рассказывает «КП» подруга семьи погибшего охотника Яна.