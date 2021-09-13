Пуля попала Евгению в плечо. Фото: "Лиза Алерт"

Стало известно о еще одной версии гибели 41-летнего охотника Евгения Старцева, тело которого 11 сентября нашли в лесу под Первоуральском.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, причиной смерти Евгения могло стать неосторожное обращение с оружием. Сейчас следствие рассматривает в том числе и эту версию.

- Более точные сведения о причинах гибели мужчины поможет установить баллистическая экспертиза. Но ее результаты будут получены в течение месяца. Результатов вскрытия тела пока также нет, поэтому говорить о причинах произошедшего пока рано, - отметил наш собеседник.

Сестра погибшего охотника рассказала «КП»-Екатеринбург, что ее брат получил ранение в плечо.

- К сожалению, несчастные случаи происходят даже с опытными охотниками. Это может произойти, например, при разрядке ружья или при контрольном спуске после разрядки, - рассказал «КП» один из охотников, принимавших участие в поисках Евгения Старцева.

Напомним, Евгений Старцев пропал 9 сентября после того как отправился в лес на квадроцикле. Его тело нашли спустя два дня вблизи коллективного сада «Барсучья горка». Недалеко от трупа лежало ружье Евгения.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области ограничились коротким комментарием по поводу произошедшего, сообщив, что по предварительным данным смерть Евгения не носит криминальный характер.

Родная сестра Евгения Старцева уверена, что ее брата убили. Оксана рассказала «КП», что у охотника были конфликты с «черными лесорубами». Евгений, в частности, снимал незаконную вырубку леса на телефон.