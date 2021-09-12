Евгений пропал 9 сентября. Фото: "Лиза Алерт"

Стали известны подробности гибели 41-летнего охотника Евгения Старцева. Напомним, тело мужчины 11 сентября нашли в лесу под Первоуральском. Евгений Старцев пропал 9 сентября после того как отправился в лес на квадроцикле. Тело Евгения нашли вблизи коллективного сада «Барсучья горка». Недалеко от трупа лежало его ружье.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по предварительным данным смерть погибшего не носит криминальный характер.

Знакомые Евгения рассказали «КП», что погибший являлся успешным бизнесменом, владел автомойкой и сервисным центром по ремонту авто.

Родная сестра Евгения Старцева рассказала, что смерть охотника наступила от огнестрельного ранения.

- Завтра будут проводить баллистическую экспертизу, но выстрел точно был сделан не из ружья Жени, - отметила в разговоре с «КП»-Екатеринбург сестра погибшего Оксана.

Также она рассказала, что у Евгения Старцева были конфликты с «черными лесорубами», которые занимались незаконной рубкой деревьев. Делали они это недалеко от сада охотника. Она не исключает, что гибель брата могла быть связана именно с этим.

- Он снимал их на телефон, чтобы были доказательства. Конечно, им это не нравилось, - вспоминает Оксана.

О Евгении отзываются как об очень оптимистичном и жизнерадостном человеке.

- Он не пил и не курил, занимался спортом, строил дом. Был образцовым и внимательным отцом. В семье все держалось на нем. Когда Евгений Борисович пропал, то на его поиски вышли все друзья и знакомые. Их оказалось очень много. Среди них был и мой муж, - рассказала «КП» местная жительница Светлана, которая работает в детском саду, куда ходит один из детей погибшего охотника. - Это был наш лучший родитель-помощник и образцовый отец.

Друзья рассказали, что Евгений очень любил лес. Из-за этого семья переехала из трехкомнатной квартиры в Первоуральске в частный дом в районе «Барсучьей горки».

У Евгения Старцева осталось четверо детей и жена. Старший сын пошел в 10-й класс, а младшей дочери сейчас пять лет.