Тело охотника нашли волонтеры Фото: Лиза Алерт

Под Первоуральском, в лесу сегодня, 11 сентября, волонтеры поискового отряда обнаружили тело 41-летнего Евгения Старцева, который уехал на охоту в минувший четверг и не вернулся. Ранее был найден его квадроцикл, но самого охотника рядом не было. В розыске мужчины принимали участие более 40 сотрудников полиции, волонтеров, охотоведов и спасателей. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и регионального СКР.

- 10 сентября в 17:25 в дежурную часть полиции Первоуральска обратилась местная жительница с просьбой оказать помощь в розыске своего мужа, 1980 года рождения. Женщина сообщила, что ее супруг по имени Евгений 9 сентября в 18:00 уехали на квадроцикле на охоту в лес, который расположен вблизи коллективного сада «Барсучья горка», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отметил, что тело мужчины нашли примерно в 500 метрах от квадроцикла. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было. Рядом с Евгением лежало его оружие.

В СК по Свердловской области добавили, что для установления давности и выяснения причины смерти охотника будет проводиться судебная медицинская экспертиза.