Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Уральца, который ушел на охоту и не вернулся, нашли мертвым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили друзья семьи Евгения Старцева.

- Нашли волонтеры только что. Погиб. Подробностей пока не знаю, связи нет в лесу, - рассказала знакомая Евгения.

Напомним, поисками мужчины занимались волонтеры как минимум трех поисковых отрядов. В минувший четверг, 9 сентября, он уехал на квадроцикле на охоту и пропал. Машину позже нашли на вершине Барсучьей горы. Евгения поблизости нигде не было.

- В 11:15 в ОВД Первоуральска поступило сообщение от поисковой группы об обнаружении разыскиваемого. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли примерно в 500 метрах от квадроцикла. Рядом лежало его оружие. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа полиции и регионального СКР, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, для выяснения давности и причины смерти мужчины будет проводиться судебная медицинская экспертиза.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка