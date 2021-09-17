Друзья погибшего в Первоуральске охотника настаивают на том, что его убили

У Евгения Старцева остались четверо детей. Фото: страница в соцсети

Причиной гибели охотника Евгения Старцева, тело которого нашли 11 сентября под Первоуральском, вероятнее всего стало убийство. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказали друзья погибшего. Также на этом настаивает и сестра Евгения Оксана.

Евгений Старцев пропал 9 сентября после того как отправился в лес на квадроцикле. Его тело нашли спустя два дня вблизи коллективного сада «Барсучья горка». Недалеко от трупа лежало ружье Евгения.

В Первоуральске Евгений был достаточно известен. Он владел автомойкой и автосервисом. Когда охотник пропал, на его поиск вышли множество друзей и знакомых, а также просто неравнодушные жители города.

Евгения Старцева похоронили 15 сентября.

- Мы были на похоронах. Старались поддержать жену Жени и его детей. На похоронах многие говорили о том, что он погиб от пули, выпущенной не из его ружья. Она была другого калибра, - рассказывает «КП» подруга семьи погибшего охотника Яна.

Женщина подтвердила информацию, которую мы писали ранее, о том, что пуля попала охотнику в плечо.

- Мое мнение, что Женю хотели припугнуть, потому и стреляли в плечо. Но, это, конечно, лишь мое предположение, - говорит Яна.

На том, что это было убийство, настаивает и сестра погибшего Евгения Старцева Оксана. Женщина рассказывала «КП», что у ее брата был конфликт с «черными лесорубами». По словам Оксаны, охотник снимал их действия на видео.

После того, как в лесу нашли труп охотника, силовики ограничились коротким комментарием о том, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носила криминального характера. Новые комментарии по поводу гибели Евгения в СК пока не дают.

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