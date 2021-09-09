Дмитрию назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет опубликовал видео допроса Дмитрия Журавлева, которого признали виновным в убийстве жены-блогерши Кристины. 16 апреля труп девушки нашли в лесу под Сысертью. За 12 дней до этого Дмитрий задушил супругу в ходе бытового конфликта. Сам он называл это «случайностью», а в суде просил переквалифицировать дело на более мягкую статью.

Однако, суд пришел к выводу, что Журавлев отдавал себе отчет в момент расправы. Душегубу назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Я пытался ее остановить. Повалил на спину, а потом меня перемкнуло. Потом отпустило и я надел на нее в желтый костюм. Положил в машину и увез в лес, - говорил Журавлев во время проверки показаний.

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