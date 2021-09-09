Дмитрий Журавлев признал вину, но просил смягчить ему статью. Фото: Instagram

Сысертский районный суд Свердловской области вынес приговор 33-летнему Дмитрию Журавлеву. Жителя Екатеринбурга обвиняли в убийстве жены Кристины Журавлевой – известного инстаблогера.

КАК УБИВАЛ?

Днем 5 апреля 2021 года Дмитрий вернулся в дом под Сысертью. Кристина закатила очередной скандал, мол, благоверный слишком мало зарабатывает. Стала обзывать его, унижать. Журавлев не выдержал и повалил жену на пол, а потом стал душить. Блогерша сопротивлялась, но силы были неравны. Через несколько секунд девушка перестала подавать признаки жизни, а Дмитрий понял, что натворил.

Однако, звонить в полицию не спешил. Тело Кристины так и пролежало под кардиганом. На пятые сутки труп стал разлагаться, и Журавлев решился избавиться от него. Переодел мертвую жену в желтый спортивный костюм, арендовал машину и вывез труп в лес. Стараться получше спрятать тело даже не пытался, просто бросил вблизи обочины. Лишь через неделю Кристину обнаружил случайный водитель. Но сыщики уголовного розыска были обескуражены – к тому времени никто не заметил пропажу девушки, обращений не поступало.

- 16 апреля тело случайно было обнаружено одним гражданином, который и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Некоторое время личность погибшей была не установлена, поскольку сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мать Дмитрия знала, что невестка запрещает ему общаться с семьей. Фото: Instagram

29 числа Дмитрий все же решился сообщить в полицию о том, что Кристина «ушла из дома и не вернулась». Но нелепая легенда была разоблачена за считанные минуты. В тот же день Журавлева вывели на чистую воду, и он написал явку с повинной.

- 9 апреля подозреваемый взял в аренду легковой автомобиль и на нем отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии было обнаружено, - рассказывал официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ С ТЕЩЕЙ И РАССМАТРИВАЕТ ФОТО ЖЕНЫ В КАМЕРЕ

Уже в ходе судебного следствия Дмитрий несколько раз рассказал об унижениях со стороны покойной жены. Он даже признался, что его 10 раз оскорбляли прилюдно. Столько же раз он думал о самоубийстве. C собой в СИЗО он взял фотографии Кристины, кроме этого он переписывается с ее матерью.

В ходе судебного следствия Дмитрий несколько раз рассказал об унижениях со стороны покойной жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на раскаянье и извинения, государственный обвинитель запросил для Журавлева 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также 1 год ограничения свободы.

- Я любил, она меня любила. Я в это верю. У нас постоянно возникали ссоры, она была чем-то недовольна. Каждый раз она извинялась, но истерики все равно продолжались. Сейчас сложно понять это. Все эти годы были нервными, она меня унижала физически и морально. В момент, когда все это произошло, у меня не было умысла убивать. Я просто хотел, чтобы все это закончилось и все было хорошо. Я понимаю, что убил ее. Что не смогу вернуть маме Кристины ее дочь. Это был не просто человек, а часть моей жизни. Я и сейчас ее люблю. Прокурор просит 9 лет в колонии. Но что это даст? Как это исправит меня? Я никогда на такое больше не решусь.

Журавлев переодел мертвую жену в спортивный костюм, арендовал машину и вывез труп в лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Дмитрия Журавлева выступала в суде в качестве свидетеля. По словам Надежды Журавлевой, после свадьбы ее сын оборвал связи с семьей, а также сильно похудел. Несколько раз ей приходилось брать кредиты, чтобы невестка была довольна браком. На последний работе - в Восточном научно-исследовательском углехимическом институте (ВУХИН) Дмитрию делали замечания. Он постоянно записывал для жены отчеты о своих действиях на протяжении дня.

- Для него существовала только она, - рассказывала в суде Надежда Анатольевна. - Он всех вычеркнул из своей жизни: друзей, родственников, меня. Она что, святая?! Он считал ее принцессой. Просто боготворил. Сам он похудел на 20 килограммов. Он стал похож на бомжа, я не узнавала сына. На работе он постоянно записывал происходящее в телефон, чтобы давать Кристине отчет. В машине нельзя было двигать кресло, иначе бы она разозлилась на него. В 2019 и 2020 годах я брала три кредита. Деньги мне так и не вернули.

Несмотря на раскаянье и извинения, гособвинитель запрашивал для Журавлева 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также 1 год ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИГОВОР

Дмитрия Журавлева признали виновным в убийстве Кристины Журавлевой.

- Журавлев повалил Журавлеву на пол и силами сдавливал шею, пока последняя не перестала дышать, - напомнила во время оглашения приговора судья Анастасия Бреус.

Суд не нашел основания, чтобы переквалифицировать статью на 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Действия Журавлева были целенаправленными и последовательными.

Суд приговорил Дмитрия Журавлева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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