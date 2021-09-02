Груминг кошек в Екатеринбурге 2021: адреса, цены

Кошкам, как и собакам, необходим уход грумера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слово «грумер» обычно ассоциируется с парикмахером для собак. На деле же специалист занимается не только стрижкой и уходом за шерстью, еще он может подстричь когти и даже почистить зубы. Еще один стереотип – что грумер нужен, чтобы навести красоту и сделать модную стрижку миниатюрной собаке или рослому пуделю. Это правда лишь отчасти. На самом деле огромная доля клиентов груминг-салонов — владельцы кошек.

– Кошки более эмоциональны, чем собаки и очень чувствуют энергетику мастера. Как с кошками, так и с собаками необходимо быть максимально уверенным в себе и спокойным. Не все животные приходят спокойные. Очень часто кусаются как собаки, так и кошки. К таким питомцам находим свой индивидуальный подход, – рассказала Елена, грумер салона Happy groom.

Зачем нужен груминг для кошек в Екатеринбурге 2021? Грумер сделает экспресс-линьку, избавит от колтунов, посоветует средство для ухода за шерстью и кожей животного, ведь не всегда подходят универсальные средства – мейн-кун имеет длинную и густую шерсть, «бурма» – короткую и блестящую, сфинкс вообще лысый, но это не значит, что ему уход не нужен. А еще приведет в порядок когти животного.

ГРУМИНГ КОШЕК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2021

Happy groom

Адрес: ул. Фролова, 29, ул. Очертина, 7

Контакт: happygroom.ru

Цены: груминг кошек в Екатеринбурге 2021 обойдется в 1000 – 1300 рублей (стрижка), линька – в 1500 – 2000 рублей, подстричь когти здесь можно за 100 – 200 рублей.

Львина

Адрес: ул. Санаторная, 1, 3 этаж

Контакт: +7 (922) 199-67-67

Цены: груминг кошек в Екатеринбурге 2021 стоит от 800 рублей (стрижка), экспресс-линька с мытьем – от 1500 рублей, без мытья – от 900 рублей и 200 рублей – подрезание когтей.

Groom

13 салонов в груминга для собак и кошек в Екатеринбурге 2021.

Адреса: ул. Щорса, 24

ул. Черепанова, 4

ул. Победы, 9

ул. Академика Сахарова, 53

ул. Союзная, 2

ул. Татищева, 90

ул. Советская, 41

ул. 8 Марта, 202\2

ул. Родонитовая, 3, корпус 1

ул. Счастливая, 8

пер. Волчанский 2а

ул. Кузнечная, 82

ул. Новгородцевой, 15

Контакт: 2020205.ru

Цена на груминг кошек в Екатеринбурге 2021 зависит от вида стрижки. Так, стрижка «лев» и «кот в сапогах» здесь обойдется в 1300 – 1550 рублей, «лев» для мейн-куна – в 1800 рублей. Помыть и высушить сфинкса можно за 1200 рублей. Все это делается в присутствии хозяина.

За экспресс-линьку кошки хозяин заплатит 2150 – 2400 рублей, в зависимости от длины шерсти.

Выезд специалиста на дом – дополнительно 700 рублей.

Трансфер животного «дом-клиника-дом» стоит 1000 рублей.

Эксперты считают, что кошки более эмоциональны, чем собаки и очень чувствуют энергетику мастера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Golden Pets

Адрес: ул. Студенческая, 24

Контакт: golden-pets.ru

Цены на груминг кошек в Екатеринбурге 2021: стрижка кошки – 1500 рублей, экспресс-линька – 1800 рублей, стрижка когтей – 200 рублей.

Фон Барон

Адрес: ул. Крупносортщиков, 14, офис 102

Контакт: fonbaron.com

Цены: услуги груминга кошек в Екатеринбурге 2021 здесь предоставляют комплексно.

Комплекс за 1100 рублей включает вычесывание шерсти, гигиену лап, ушей и паха, подрезание\подпиливание когтей (вместе с мытьем и сушкой услуга обойдется в 1800 рублей). Комплекс за 1300 рублей – это гигиеническая стрижка, гигиена лап, ушей и паха. Еще один комплекс по аналогичной цене включает мытье, сушку и подпиливание когтей.

ГрумЕрка

Адрес: ул. Викулова, 63\4

Контакт: +7 (343) 346-32-06

Цены на груминга кошек в Екатеринбурге 2021: стрижка кошки стоит от 500 рублей, стрижка когтей – от 100 рублей.

Grumers

Адрес: ул. Уральских Рабочих, 55

Контакт: +7 (904) 549-17-37

Цены: груминг кошек в Екатеринбурге 2021 обойдется хозяину примерно в 800 рублей. Гигиеническая стрижка кота здесь стоит 600 рублей, экспресс-линька столько же, а стрижка когтей – 50 рублей.

Котик &Песик

Адрес: ул. Крауля, 8

Контакт: zoogrumer.ru

Цена: за груминг кошек в Екатеринбурге 2021 владелец животного заплатит от 500 – 1800 рублей. Так, стрижка стоит 1500 рублей, в стоимость входит и стрижка когтей.

За 1800 рублей можно сделать комплекс: мытье, экспресс-линька, сушка и когти.

Отдельно услуга подстригания когтей стоит 200 рублей.

За агрессивно настроенного животного просят доплатить 500 рублей.

ЯНДЕКС.УСЛУГИ ГРУМИНГ КОШЕК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2021

Помимо салонов специалиста по грумингу кошек в Екатеринбурге можно найти при помощи Яндекс.Услуг. Здесь размещены объявления мастеров по грумингу с ценами и районами, в которые они могут выехать. Всего 61 специалист. Мастера по грумингу кошек в Екатеринбурге 2021 принимают и на дому.

Так, стрижку кошки здесь можно заказать за 300 – 1550 рублей.

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