В Екатеринбурге 6 клиник работают круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяева животных знают сколько времени, денег и сил нужно вложить в то, чтобы любимый питомец не болел и радовался жизни. Опытные владельцы животных научились самостоятельно стричь когти, чистить уши и даже ставить уколы, но более серьезным уходом, например удаление зубного камня, диагностикой заболевания (если оно произошло) и его лечения должен заниматься квалифицированный специалист.

Мы составили список ветеринарных клиник Екатеринбурга, где врач проведет полную диагностику состояния здоровья не только собак и кошек, но и птиц, и змей.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Ветеринарные клиники Екатеринбурга, которые принимают кошек и собак.

Станция по борьбе с болезнями животных

Государственная ветеринарная клиника Екатеринбурга имеет отделения в Чкаловском и Ленинском районах (пер. Дунитовый 42), в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах (ул. Избирателей, 148), в Октябрьском районе (ул. Апрельская 26) и в Верх-Исетском районе (ул. Красноуральская, 2).

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00 (перерыв: 12:30 – 13:00, 17:00 – 17:30)

Адрес: ул. Вилонова, 4

Контакт: +7 (343) 300-85-00

Цены: первичный прием животного в ветеринарной клинике Екатеринбурга стоит 450 рублей.

Рентген – 360 рублей

Принимают собак, кошек, кроликов, хорьков, мелких грызунов.

Здоровье животных

Время работы: 10:00 – 22:00

Адрес: ул. Волгоградская, 86

Контакт: +7 (343) 288-55-78

Цены: прием специалиста в ветеринарной клинике Екатеринбурга будет стоить от 650 рублей. Снятие клеща – 100 рублей.

Рентгена в прайсе нет.

Помимо собак и кошек здесь принимают кроликов, минипигов, ежей, крыс и мышей, морских свинок.

Эфа

Время работы: 9:00 – 21:00

Адрес: ул. Бакинских комиссаров 95 и 46, Комсомольская, 13, Энтузиастов, 42

Контакт: +7 (343) 363-22-14

Цены: первый прием в ветеринарной клинике Екатеринбурга стоит от 690 рублей. Удалить клеща можно за 150 рублей.

Есть зоогостиница, ветаптека и зоотовары. Есть услуги орнитолога, вызов ветеринарного врача на дом и консультация онлайн.

Зооспец

Время работы: 10:00 – 20:00

Адрес: ул. Сулимова, 23

Контакт: +7 932 123-55-03

Цены: прием в ветеринарной клинике Екатеринбурга стоит 650 рублей.

Помимо собак и кошек, принимают приматов, грызунов, птиц и рептилий.

Ветпульс

Время работы: 9:00 – 21:00

Адрес: ул. Авиационная, 12

Контакт: +7 (343) 200-08-04

Цены: прайс по запросу

Есть ветаптека.

Помимо собак и кошек в ветеринарной клинике Екатеринбурга принимают грызунов.

Доктор Айболит

Время работы: 10:00 – 00:00

Адрес: ул. Рассветная, 3б, ул. Крауля, 63а и Родонитовая, 26

Контакт: +7 (343) 288-72-04

Цены: в ветеринарной клинике Екатеринбурга первый прием терапевта обойдется в 600 рублей днем и 750 рублей – ночью, снятие клеща – в 300 рублей.

Есть круглосуточный стационар и услуга вызова врача на дом.

Доверие

Время работы: 9:00 – 22:00

Адрес: ул. Первомайская, 72

Контакт: +7 (343) 372-50-67; +7 912 045-50-67

Цены: первый прием специалиста в ветеринарной клинике Екатеринбурга будет стоить 640 рублей, рентген-снимок – 500 рублей, снятие клеща с животного – 100 рублей.

В ветклиниках есть специалисты по рептилиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ

Зоодоктор

Адреса: ул. Совхозная, 4; ул. Минометчиков, 30; Бульвар Культуры, 25, ул. Московская, 219, ул. Аптекарская, 45 и ул. Решетникова, 22

Контакт: +7 (343) 363-63-00

Цены: первичный прием терапевта стоит от 690 рублей.

Сделать рентген в ветеринарной клинике Екатеринбурга можно за 600 рублей.

Удаление клеща стоит – 100 рублей.

Можно вызвать ветврача на дом. Стоимость вызова в черте города – 1500 рублей.

Есть оборудование для компьютерной томографии, ветаптека, стационар и гостиница, фитнес-центр для животных.

Помимо собак и кошек в ветеринарной клинике Екатеринбурга принимают кроликов, хорьков, мелких грызунов и птиц.

Хатико

Адрес: ул. Посадская, 21

Контакт: +7 (343) 286-21-12

Цены: первая консультация врача ветеринарной клиники Екатеринбурга стоит от 700 рублей.

Рентген обойдется в 550 рублей, а удаление клеща – 50 рублей.

Есть стационар, центр реабилитации для животных с бассейном и водной беговой дорожкой. В перечне услуг: онлайн-консультация и даже массаж.

Ветдоктор

Адрес: ул. Профсоюзная, 55, Уральская, 76, Бебеля, 17 (есть филиал в Верхней Пышме).

Контакт: +7 (343) 381-87-87

Цены: первичный прием специалиста в ветеринарной клинике Екатеринбурга обойдется в 700 рублей по записи, в 800 рублей – без записи.

Стоимость рентгена составляет 800 рублей, удаления клеща – 50 рублей.

Есть онлайн-консультации и консультация без животного, магнито-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), стационар дневной и круглосуточный.

Помимо собак и кошек в ветеринарной клинике Екатеринбурга принимают крыс, хорьков, кроликов, а также птиц.

Дядя Федор

Адрес: ул. Чкалова, 252

Контакт: +7 (343) 363-29-91

Цены: первичный прием в ветеринарной клинике Екатеринбурга до 22:00 обойдется в 650 рублей, после 22:00 – 850 рублей. Удалить клеща можно за 250 рублей вне зависимости от количества паразитов.

В ветеринарной клинике Екатеринбурга работает круглосуточный стационар и зоогостиница.

Можно прийти на прием без животного. Стоматолог не только удаляет зубы, но и может поставить пломбу.

Неовит

Адрес: ул. Белинского, 112а\ филиал в Нижней Туре на ул. Малышева, 8 работает с 10:00 до 19:00 по субботам и с 10:00 до 16:00 по воскресеньям

Контакт: +7 (343) 257-70-22

Цены: прием терапевта в ветеринарной клинике Екатеринбурга обойдется в 600 рублей, рентген – в 600 рублей, а удаление клеща – в 300 рублей (независимо от количества).

В ветеринарной клинике Екатеринбурга проводят сложные операции на глазах, лечат мелких животных, грызунов и птиц. Есть дневной и круглосуточный стационар.

Ника

Адрес: ул. 8 Марта 204/2

Контакт: +7 (343) 363-03-41

Цены: в ветеринарной клинике Екатеринбурга прием специалиста стоит 800 рублей, рентген – 600 рублей, а снятие клеща с животного – от 100 рублей.

Можно посетить консультацию врача без животного, есть стационар дневной и круглосуточный.

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