Груминг собак в Екатеринбурге 2021: адреса и цены

Грумер делает не только стрижку, а еще экспресс-линьку, подстригает когти, чистит уши Фото: Алексей БУЛАТОВ

Груминг – недешевое, но необходимое удовольствие. Казалось бы, зачем водить собаку на стрижку, если она все равно периодически обновляет шубу, а помыть животное можно и дома в ванной. Это в большей степени касается короткошерстных собак и собак без породы. Хотя экспресс-линька никому не помешает. Но есть те, кому жизненно необходим груминг собак в Екатеринбурге 2021: это афганская борзая с шерстью до пола, длинношерстные колли и немецкая овчарка, миниатюрные собаки: йоркширский терьер, шпиц и цвергшнауцер.

Хозяева любой собаки рано или поздно все же обращаются за помощью в уходе.

Специалисты по грумингу собак в Екатеринбурге 2021 считают, что нужно регулярно уделять время процедурам, все равно тема обсуждается индивидуально и зависит от породы собаки, желания и возможностей хозяина.

– Конечно, посещение раз в месяц это идеально, но обычно предпочитают посещать раз в 3 месяца. За это время питомец становится еще не сильно запущенный, – рассказала Полина Хомутова, грумер Pets happy Екатеринбург.

Рассказываем, во сколько обойдется груминг собак в Екатеринбурге в 2021 году.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУМИНГ СОБАК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2021

Dog pride

Адрес: ул. Июльская, 53

Контакт: dogpride.su

Цены на груминг собак в Екатеринбурге 2021: от 500 рублей.

Стрижку и комплексный уход здесь подберут исходя из породы собаки. Например мытье и экспресс-линька вельш корги обойдутся в 1000 рублей, а комплекс со стрижкой будет стоить 1400 рублей. Для йорка те же процедуры будут стоить 1350 рублей, для колли – 2000 и 2500 соответственно, а для немецкой овчарки 1800 и 2000 соответственно.

Фитнес дог

Адрес: ул. Решетникова, 22, 2 этаж

Контакт: fitness.dog

Цены на груминг собак в Екатеринбурге 2021: от 600 рублей.

К примеру, комплекс процедур для волосатой колли займет 3,5 часа и будет стоить 3000 рублей, на австралийскую овчарку уйдет 3 часа и 2500 рублей. Длинношерстной немецкой овчаркой мастер будет заниматься 2,5 – 3 часа и возьмет с хозяина 2500 – 3000 рублей. Стрижка и мойка йоркширского терьера займет 1,5 часа и обойдется в 1500 рублей, а вельш-корги – 1800 рублей за 1,5 часа.

За стрижку когтей нужно будет заплатить 200 рублей.

Доплата за агрессивное животное – 500 рублей.

У каждой породы собак своя стрижка Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗооГрумерка

Адрес: ул. Декабристов, 5-55 (вход со двора)

Контакт: +7 950 640-11-66

Цены на груминг собак в Екатеринбурге 2021: стоимость гигиенического комплекса (мытье, сушка, вычесывание и подрезание когтей), либо экспресс-линька рассчитываются исходя из веса собаки. Цена на услуги для собаки весом до 5 кг составляет 500 – 900 рублей, до 20 кг – от 1000 до 1500 рублей, от 21 кг – 1600 – 3500 рублей.

Pets barber

Адрес: ул. Луганская, 6

Контакт: +7 (343) 226-40-10

Цены на груминг собак в Екатеринбурге 2021: комплекс для шпица будет стоить 2000 рублей, для вельш-корги – 2100, для крупных и длинношерстных – до 3200 рублей.

Также здесь есть услуга ультразвуковой чистки зубов для собак до 12 кг (2500 рублей), 12-25 кг (3500 рублей), от 25 кг (4500 рублей).

Grumers

Адрес: ул. Уральских Рабочих, 55

Контакт: +7-904-549-17-37

Цены на груминг собак в Екатеринбурге 2021: комплексный уход для шпица обойдется хозяину в 1200 рублей, для йоркширского терьера в 900 рублей, для немецкой овчарки в 1400 рублей, а для мохнатого гиганта среди собак – тибетского мастифа – в 2800 рублей.

ParaDogs

Шесть салонов в Екатеринбурге:

ул. Евгения Савкова, 1

ул. Чапаева, 14\7

ул. Блюхера, 67\1

ул. Татищева, 92, офис 9

ул. Павла Шаманова, 36

ул. Щербакова, 35

Контакт: paradogs.biz

Цены на груминг собак в Екатеринбурге 2021: комплекс для австралийской овчарки здесь обойдется в 3000 рублей, экспресс-линька – в 2700 рублей, а мытье, сушка и расчесывание – в 2500 рублей.

Комплекс со стрижкой для немецкой овчарки будут стоить 2900 рублей, мытье-сушка и расчесывание – 2600 рублей.

Для йоркширского терьера цены на процедуры варьируются от 350 – 2300 рублей.

Комплекс для длинношерстной афганской борзой стоит от 3000 до 5400 рублей.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ГРУМИНГ СОБАК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2021

Laska

Адрес: ул. Рощинская (Уктус) — точный адрес озвучивают после записи

Контакт: +7(904) 983-21-10

Здесь принимают только северных ездовых собак: хаски, маламуты, самоеды. На работу с хаски уходит примерно 2 часа, на остальных – около трех.

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Также специалиста по грумингу собак в Екатеринбурге 2021 без труда можно найти по объявлениям, размещенным на портале «Яндекс.Услуги» – 92 грумера.

Специалисты выезжают на дом, либо принимают в собственном доме.

Цены варьируются от 300 до 1550 рублей.

Мастера по грумингу собак в Екатеринбурге 2021 предлагают услуги в Instagram. Здесь можно подстричь собаку и сделать экспресс-линьку от 500 до 3500 рублей, а стрижку когтей за 200 рублей.