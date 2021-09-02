Сергей Лавров оценил флешмоб «Сима-Ленда» в поддержку Путина

Сергей Лавров лично посмотрел на очередной флешмоб в "Сима Лэнде". Фото: Алексей Булатов/Никита Щукин

Компания миллиардера Андрея Симановского славится своими масштабными флешмобами. Как правило, сотрудники «Сима-Ленда» собираются в патриотичные лозунги, такие как: «Мы вместе» или «Путин наш президент». Очередной флешмоб они устроили, 2 сентября. Больше тысячи сотрудников собрались внутри «Сима-Ленда» и спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». Они были одеты в белые футболки, а на спине красовалась надпись: «За Путина».

Старания сотрудников на этот раз оценил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. Сотрудники «Сима-Ленда» вместе с ним кричали: «Мы – Единая Россия».

- Приятно, что я смог вживую насладиться этим зрелищем, - поделился впечатлениями Сергей Лавров. – Раньше я смотрел на вас только по телевизору и Интернету.

О чем сегодня еще говорил Сергей Лавров в Екатеринбурге можно почитать здесь.

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Напоминаем, что ранее «Сима-ленд» уже устраивал подобные флешмобы, а также сотрудники гипермаркета сняли патриотический клип о любви к президенту России.