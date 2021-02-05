Сотрудники «Сима-ленд» устроили еще один патриотический флэшмоб

Сотрудники выстроились перед зданием компании утром в пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад по Интернету разошелся патриотический клип, который записали сотрудники компании «Сима-ленд» в поддержку российского президента Владимира Путина. В нем они танцевали под песню «Нас бьют, мы летаем», а потом обратились к главе государства со словами «Владимир Владимирович, мы с вами!». Но похоже, одним роликом дело не ограничится.

Многие пришли с российскими флажками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 февраля, у главного здания компании вновь были замечены сотни сотрудников «Сима-ленда» с патриотическими табличками.

Компания «Сима-ленд» принадлежит бизнесмену Андрею Симановскому. Он также знаменит тем, что профинансировал ремонт в школе №106 Екатеринбурга, в которой когда-то сам учился. Благодаря этому в учебном заведении появились золотые скульптуры, а зарубежные журналисты стали сравнивать ее с «Версалем».