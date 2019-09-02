«Версаль в первом "А"»: в школе с золотыми коридорами ответили на критику Варламова про «цыганщину»

Учебный год только начался, а вот екатеринбургская школа №106 уже прогремела на весь мир. Дело в том, что коридоры этого учебного заведения, которое, к слову, находится в районе Вторчермета, разукрасили позолотой: полы, люстры, лепнина. В общем, дорого, богато. Шикарные интерьеры уральской школы обсуждают даже на сайте ВВС. Издание сравнивает школу с «Версалем» и «Лувром».

Ремонт проспонсировал уральский миллиардер Андрей Симановский, владелец «Сима-Ленд». Он окончил школу №106 и в благодарность за знания "осыпал ее золотом".

С виду №106 школа ничем не отличается от других.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фасад школы №106 ничем не отличается от всех остальных учебных заведений города. Но заходя в главные двери, замираешь от увиденного. Ты попадаешь, словно во дворец: здесь вам и колонны, узорчатая плитка в золотом цвете, кожаные диваны у подоконников.\

Такая красота пришлась по душе не всем. Знаменитый блогер-урбанист Илья Варламов назвал это дизайнерское решение «цыганщиной».

- Варламов потратил огромное количество времени, энергии на обсуждение этих интерьеров. Дай Бог сделать ему что-нибудь для своей школы. Всем не угодишь, - ответил блогеру Андрей Симановский. - Интерьер создает хорошее настроение. Если это не так — мы его уберем, да?

На стенах лепнина и шикарные люстры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Симановский уже несколько лет курирует школу №106. Все потому что бизнесмен и сам бывший выпускник этого учебного заведения. Он окончил его в 1977 году.

Бизнесмен Андрей Симановский выпускник этой школы, решил сделать подарок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этой школе роскошные только коридоры и то не все. Например, если спуститься на -1 этаж, то из Версаля снова попадаешь в обычную российскую школу: обшарпанный линолеум, краска на стенах. Новый ремонт – это эксперимент. В администрации Екатеринбурга говорят, мол дети должны расти в красоте.

- Всегда найдется тот, кто не делает и критикует. Надо разговаривать с теми, кто делает, изучать опыт. Бесполезно разговаривать с теми, кто ничего не делает. Мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей,- говорит мэр Александр Высокинский.

Ремонт сделали в нескольких учебных классах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители пока реагируют неоднозначно. Особенно тех ребятишек, которые переступили порог учебного заведения впервые.

- Ярко, красиво, но дети теряются. Мой ребенок зашел и растерялся. Она зашла, посмотрела по сторонам и не поняла, куда идти, - говорит мама первоклассницы Алена Виноградова.

Первоклашки с удивлением смотрят на ремонт.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №106 получила еще и обновленные классы, в кабинетах литературы и английского сделали ремонт. Также установили современное оборудование.

Два года назад в школе сделали ремонт в уборной.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в этой же школе два года назад Андрей Симановский сделал ремонт женского туалета. Интерьер уборной тоже украсили золотые элементы и теперь он не выбивается из общей стилистики. По словам директора школы, за это время дети ничего не испортили.

А вот актовый зал еще не обновлен.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас туалеты находятся в том же виде, что и после ремонта. Все хорошо, дети ничего не сломали, - сообщила Марина Полякова, директор школы №106.

В кабинете директора тоже сделали ремонт.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующим этапом реконструкции школы №106 станет расширение столовой и строительство спортивных объектов.