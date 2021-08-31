Доставщик еды из Екатеринбурга выиграл второе золото на Паралимпиаде

На этот раз Михаил одержал победу в шоссейной гонке с раздельным стартом. Фото: страница в Instagram

Бывший доставщик еды из Екатеринбурга Михаил Асташов выиграл вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Первую спортсмен выиграл в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров. Причем тогда ему удалось установить мировой рекорд.

На этот раз Михаил одержал победу в шоссейной гонке с раздельным стартом. Об этом сообщает Министерство спорта и молодежной политики Бурятии. На XVI летних Паралимпийских играх в Токио спортсмен заявлен сразу от двух регионов: от Свердловской области и от республики Бурятия.

Из-за врожденного заболевания Михаил Асташов не имеет рук и ног. В начале февраля прошлого года он стал широко известен после видео, снятого в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге. На нем был запечатлен парень в желтой одежде доставщика еды. Внимание привлекало то, что у курьера отсутствовали руки, а но ногах были протезы. Позже выяснилось, что доставщиком оказался профессиональный параспортсмен. Михаил Асташов объяснил, что устроился в службу доставки, чтобы заработать деньги на поездку на Паралимпиаду.