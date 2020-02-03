2020-02-03T11:59:18+03:00
Общество

Без рук и без ног: в Екатеринбурге обнаружили самого быстрого доставщика еды

В желтом костюме курьера оказался Михаил Асташов, профессиональный параспортсмен
Юлия СТАЛИНА
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Необычного курьера заметили в торговом центре "Гринвич". Фото: Личная страница Михаила Асташова/ фрагмент видео.Необычного курьера заметили в торговом центре "Гринвич". Фото: Личная страница Михаила Асташова/ фрагмент видео.
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Необычного курьера «Яндекс.Еды» заметили жители Екатеринбурга. Не желтая куртка и огромный рюкзак доставщика привлекает внимание прохожих, как сам парень. У молодого человека нет рук, а вместо ног металлические протезы.

Михаил занимается параспортом. Фото: личная страница Михаила Асташова

Михаил занимается параспортом. Фото: личная страница Михаила Асташова

Недавно необычного курьера заметили в торговом центре «Гринвич» . Оказалось, что в обличии доставщика еды был профессиональный параспортсмен по имени Михаил Асташов. Много лет он занимается паратриатлоном, это такой комбинированный вид спорта, где нужно бежать, ехать на велосипеде и плыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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