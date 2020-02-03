Без рук и без ног: в Екатеринбурге обнаружили самого быстрого доставщика еды

Необычного курьера «Яндекс.Еды» заметили жители Екатеринбурга. Не желтая куртка и огромный рюкзак доставщика привлекает внимание прохожих, как сам парень. У молодого человека нет рук, а вместо ног металлические протезы.

Михаил занимается параспортом. Фото: личная страница Михаила Асташова

Недавно необычного курьера заметили в торговом центре «Гринвич» . Оказалось, что в обличии доставщика еды был профессиональный параспортсмен по имени Михаил Асташов. Много лет он занимается паратриатлоном, это такой комбинированный вид спорта, где нужно бежать, ехать на велосипеде и плыть.