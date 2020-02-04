«Это было не ради хайпа»: параатлет без рук и ног объяснил, зачем устроился в службу доставки еды в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы уже второй день обсуждают необычного курьера сервиса «Яндекс.Еда». Накануне в редакцию «Комсомольской правды»-Екатеринбург пришло письмо от читательницы Марины Кузямкиной.

- Привет. Вчера увидела в Гринвиче вот такого парня. Круто же! Рук и ног нет, но работает! - написала в письме женщина и прикрепила видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758392" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге курьером "Яндекс.Еды" работает парень с ограниченными возможностями по здоровью.Видео: Марина Кузямкина

На нем – курьер Яндекс.Еды. Уже привычная желтая курточка, огромный рюкзак… Но у самого молодого человека нет рук, а вместо ног – металлические протезы. При этом парень уверенно бежит по улице, обгоняя прохожих

СТАЛ КУРЬЕРОМ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ПАРАЛИМПИАДУ?

Первым делом, «Комсомолка» связалась с сервисом по доставке еды. Оказалось, молодой человек действительно работает курьером.

- Курьерская служба наших партнеров в Екатеринбурге подтвердила, что вчера оформила спортсмена, - объясняют в пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» - В хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. Он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика. У наших партнеров нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями, во многих городах, где работает сервис, они трудятся в сфере доставки, и успешно справляются с этой работой.

Михаил был в Екатеринбурге всего неделю и за это время прославился на всю Россию. Фото: vk.com

Молодого человека зовут Михаил Асташов. Ему 31 год. И он, как выяснилось, не просто курьер. Михаил параатлет и достаточно успешный. Он обладатель Кубка мира и чемпион России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе. То есть Михаил участвует в мультигонках, состоящих из трех этапов: плавание, велогонка и бег.

- Михаил включен в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде-2020 в Токио, поскольку имеет шанс принять участие в Играх-2020 в объединенном классе, в случае отбора в состав сборной по спортивному принципу, - говорит Председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Как только об этом стало известно, пользователи соцсетей сразу же сделали предположение, что парню не хватает денег, чтобы поехать на соревнования. Именно поэтому он и устроился курьером в службу доставки.

Но сам Михаил предпочел хранить молчание. На телефонные звонки не отвечал, а позже кратко ответил по СМС - «Все вопросы к Ивану Алыпову». Последний известный в Свердловской области лыжный гонщик и Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2006 года.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПЛАЧИВАЕТ СБОРЫ

Увы, Иван Алыпов, в свою очередь, отказался разговаривать, заверив, что вскоре соберет пресс-конференцию, где объяснит, почему Михаил устроился работать в доставку еды. Тем временем ролики, на которых спортсмен разносит еду, заполонили соцсети, набирая по 100 тысяч и больше лайков от пользователей. В итоге ситуацию решили прояснить в Министерстве спорта и физической культуры по Свердловской области:

- Михаил Асташов является спортсменом республики Бурятия с параллельным зачетом со Свердловской областью. Регион оплачивает Михаилу участие в сборах и соревнованиях, ровно как другим спортсменам. Например, в 2020 году бюджет оплатит Асташову участие в сборах на Кипре в апреле. Всего в 2020 году на спортивную подготовку Михаила Асташова предусмотрено 240 тысяч бюджетных рублей, в том числе 160 тысяч на тренировки, 20 тысяч – на углубленное медобследование в Москве, 60 тысяч – на участие в чемпионате России, - рассказали в ведомстве.

В Минспорта добавили, что Михаил собирается поучаствовать в дополнительных отборочных соревнованиях, которые состоятся в Австралии и ОАЭ. На это нужны дополнительные средства.

- По словам его тренера, до которого мы сегодня дозвонились, для участия в этих соревнования требуется более 350 тысяч рублей - одномоментно и в сжатые сроки. Этих денег в бюджете не предусмотрено, - уточнили в Министерстве спорта Свердловской области.

Я НЕ ХОТЕЛ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ

Ситуацию прояснил сам Михаил Асташов, который неожиданно для всех нарушил молчание и опубликовал на своей страничке видео. По словам спортсмена он не ожидал, что за сутки станет настолько популярен по всей стране и за ее пределами:

- Я хотел бы рассказать о ситуации, сложившейся вокруг меня. В первую очередь мне хочется извиниться перед журналистами и подписчиками за то, что не отвечаю на сообщения. Я не ожидал такой популярности и не знаю, как вести себя в такой ситуации. Я немного стесняюсь, - скромно говорит на видео у себя в Instagram Михаил Асташов. - Суть истории в том, что я обратился за помощью к биатлонисту Антону Шипулину. А он в свою очередь познакомил меня с уральским бизнесменом, который помогает мне финансово в поготовке к отбору на Паралимпийские игры. Также я устроился в курьерскую службу доставки еды. Благодарен им за то что они приняли меня без лишних вопросов. Я устроился туда для того, чтобы поднять самоценку, получить новый опыт. Это было не ради хайпа и заработка денег. Я не могу понять, почему это все вызвало такой ажиотаж. Не понимаю, пчоему за сутки я стал таким популярным . Я не готов к этому. Для меня важны тренировки. Я хочу попасть на Паралимпийские игры. Благодарю всех неравнодушных и тех, кто меня поддерживает.