Губернатор Куйвашев пообещал вручить флаг доставщику еды, выигравшему золото Параолимпиады

Из-за заболевания спортсмен не имеет рук и ног. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с победой уральского спортсмена Михаила Асташова, который выиграл золото на Параолимпиаде в Токио.

- Он установил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования на велотреке. Это первая в истории России золотая награда в этой категории, - написал глава региона у себя на странице в Instagram.

Напомним, что Михаил Асташов из-за заболевания не имеет рук и ног. В начале февраля прошлого года он стал широко известен благодаря тому, что устроился курьером в службу доставки еды.

Из-за допингового скандала МОК запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Запрет действует и на параатлетов. На это обстоятельство обратил внимание и Евгений Куйвашев.

- Очень жаль, что он не смог услышать российский гимн и поднять российский флаг. Но ничего! Мы вручим Михаилу флаг прямо в аэропорту, когда он вернется домой героем, - пообещал глава региона.

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