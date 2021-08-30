Был отмечен Esquire и попал под санкции Порошенко: неожиданные факты о Герое России Романе Шадрине, умершем от рака

Службу в вооруженных силах Роман Александрович закончил в звании генерал-майора. Фото: страница Романа Шадрина в Facebook

Ночью 30 августа в Екатеринбурге в возрасте 54 лет скончался Герой России Роман Шадрин. У отставного генерала была онкология. В понедельник ему были должны начать делать химиотерапию.

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ АРТИЛЕРИИ НА СЕБЯ

Большую часть жизни Роман Шадрин прослужил в вооруженных силах. Из армии он ушел в звании генерал-майора. Звезды Героя он удостоился за участие в первой чеченской кампании.

В январе 1995 года под командованием Романа Шадрина 68-й отдельный разведывательный батальон 20-й гвардейской мотострелковой дивизии захватил здание главпочтамта в Грозном.

Указ президента о присвоении Роману Шадрину звания Героя России был подписан 1 декабря 1995 года. Фото: страница Романа Шадрина в Facebook

Более суток 30 разведчиков отбивали ожесточенные атаки нескольких сотен боевиков, а когда стали заканчиваться боеприпасы, Роман Шадрин вызвал огонь артиллерии на себя. Вскоре разведчикам удалось прорвать окружение боевиков и выйти из него с минимальными потерями.

Роман Шадрин дружил с полковником Сериком Султангабиевым, который тоже является Героем России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно за штурм здания главпочтамта и проявленное при нем мужество Роман Шадрин был удостоен звезды Героя.

Кстати, вместе с Романом Шадриным участие в этой операции принимал еще один офицер, также удостоившийся высшей воинской награды.

Когда при штурме здания Главпочтамта был убит командир мотострелковой роты, Илья Панфилов принял командование на себя, офицер повел роту в атаку, в ходе которой было взято здание Главпочтамта.

- Да, я в курсе трагической новости по поводу Романа Александровича, - ответил на вопрос «Комсомолки» Герой России Илья Панфилов.

Делиться воспоминаниями о бывшем командире Илья Панфилов не стал, объяснив, что до сих пор не оправился от шока из-за трагической новости.

Роман Шадрин дружил и с полковником Сериком Султангабиевым, который тоже является Героем России. Офицер, как и Роман Шадрин, принимал участие в первой чеченской кампании. В январе 1995 года он штурмовал стратегически важные объекты в центре Грозного.

Полковник удостоился звезды Героя после того как накрыл собой гранату, которая выпала из рук контрактника во время учений в Лесном. После ЧП офицер проходил лечение в больнице Екатеринбурга.

ПОПАЛ ПОД УКРАИНСКИИ САНКЦИИ

В 2015-м году Роман Шадрин попал под санкции Украины. Это произошло после того как офицер привез гуманитарный груз на Донбасс. После указа Петра Порошенко, который на тот момент являлся президентом Украины, Роману Шадрину стало запрещено открывать в Незалежной счета и иметь недвижимость. Тогда, помимо отставного генерала, под санкции попали еще 400 россиян и больше 90 юрлиц.

На Среднем Урале Роман Шадрин был широко известен не только как Герой России, но и как человек, который с 2015 по 2019-й годы возглавлял парк ЦПКиО им. Маяковского.

Стоит отметить, что не все екатеринбуржцы позитивно относились к деятельности Романа Шадрина на этом посту. В частности, из-за того, что при отставном генерале в парке появились памятники воинской славе. Многим они напоминали могильные плиты.

Отставной генерал считал сравнение с могильными плитами неуместным Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЛ ИЗ-ЗА КРИТИКИ»

Правда, даже злые языки не спорили с тем, что при Романе Щадрине в ЦПКиО появилось больше освещения и в целом парк стал безопаснее – за счет видеонаблюдения и усиления охраны.

- Иногда слышу такие высказывания: как расцвел парк после Шадрина? Смешно слышать, а кто все это сделал? – задается вопросом депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

В прошлом он являлся депутатом городской думы и был с Романом Шадриным в одном созыве.

- Замечательный человек! Правдоруб, настоящий воин, патриот! А еще это был человек, любящий жизнь, который не боялся делать ошибки, - говорит Вячеслав Вегнер.

По его словам, отставной генерал близко к сердцу принимал критику своей работы на посту директора ЦПКиО. Хотя широкая общественность об этом не догадывалась. Иногда Роман Шадрин отвечал хейтерам на своей странице в Facebook, а еще написал в их адрес шуточный стих. Кстати, он попал в сборник самых искренних стихов гослужащих России по версии журнала Esquire.

- Это была даже не критика, а заказ на ширмование. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести, ни ума. Я таких людей называю «диванными хомячками», видимо, им очень нужна была моя должность. Вот им и посвящено стихотворение, - рассказывал «КП»-Екатеринбург Роман Шадрин.

У отставного генерала остались взрослая дочь и четверо маленьких сыновей. Младшему из детей нет и года.

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