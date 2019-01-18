Директор ЦПКиО написал заявление об увольнении

Директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин заявил, что покидает свой пост.

- Срочная новость! Получил предложение, от которого не смог отказаться! Написал заявление об увольнении с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств! - написал он в Facebook.

В конце декабря сообщалось, что контракт с Шадриным будет продлен лишь до конца зимы.В конце декабря сообщалось, что контракт с Шадриным будет продлен лишь до середины зимы. Бывший военный стал директором парка в 2015 году и сразу же начал обустраивать территорию странными памятниками Героям России, которые многим напоминали своим видом могилы.

Вот эти памятники возмутили жителей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом многие горожане жаловались на несанкционированные свалки.

В этом году же Шадрин также успел «отличиться» заявив о том, что в ЦПКиО появится памятник пельменю, а на днях стало известно о планах строительства музея Героев России.

Кстати, под командованием Шадрина в Чеченскую кампанию воевал еще один уральский бесстрашный офицер – Серик Султагабиев. Это он в конце сентября 2014 года закрыл собой гранату, которая выпала из рук рассеянного контрактника.

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