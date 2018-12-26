2018-12-26T13:16:47+03:00
Общество

В парке Маяковского появится памятник пельменю

Его сделали из пенопласта
Олег Галимов
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Фото: Роман ШадринФото: Роман Шадрин
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге появится памятник пельменю, выполненный из пенопласта. Фотографии «монумента» директор парка Роман Шадрин опубликовал на своей странице в Facebook.

- Памятник уральскому пельменю! А рядом те, кто его лепил! – написал Шадрин.

Необычный памятник выполнен из пенопласта. Тарелка, на которой лежит пельмень, в диаметре 1,8 метра, сам пельмень — 1,4 метра.

Это не первый странный памятник, который директор парка установил в ЦПКиО. Ранее в парке появилась «Аллея ратной славы», которую горожане сравнивали с могилами.

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