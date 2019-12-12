«Посвящаю всем хейтерам»: стих экс-директора ЦПКиО в Екатеринбурге попал в сборник лучших по версии Esquire

Небольшое стихотворение экс-директора ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Романа Шадрина вошло в сборник самых искренних стихов госсужащих России по версии журнала Esquire. Стихотворение генерала Шадрина было написано в ответ на критику за его руководство парком.

Как рассказал «Комсомолке» сам Шадрин, оно было написано пару лет назад – и сейчас уже потеряло свою актуальность.

- Я уже и забыл про эти стихи. Этот был написан, так сказать, в порыве откровений, когда я был еще директором ЦПКиО, - вспоминает экс-директор. – Это была даже не критика, а заказ на ширмование. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести, ни ума. Я таких людей называю «диванными хомячками» - видимо, им очень нужна была моя должность. Вот им и посвящено стихотворение.

Руководство Шадрина очень часто подвергалось критике и нападкам со стороны прессы - в основном, из-за гигантских скульптур и памятниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем короткий стих Романа Шадрина:

Вьются над парком «вороны» черные,

В злобе бессильной плюют в интернет,

Но наш коллектив, духом и правдою сильный!

На все враки плюнув — вперед идет!

Пишите, писаки, гадости разные,

Антипиар нам тоже в зачет!

Я знаю, основной части граждан парк наш нравится,

Вот поэтому он не умрет!

Помимо Шадрина, в сборник журнала попали откровения бывшего начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой, а также экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. И еще многих и многих.

Напомним, что Роман Шадрин был директором ЦПКиО четыре года: с 2015 по январь 2019-го. И за все это время его очень сильно критиковали все, кому не лень. Основной претензией становилась его любовь к памятникам и скульптурам.

Однако совсем недавно парку дали нвого директора – им стала бывший исполнительный директор «ТелеКлуба» Екатерина Кейльман, которая уже приступила к своим обязанностям.