2019-12-12T10:53:26+03:00
Общество

«Посвящаю всем хейтерам»: стих экс-директора ЦПКиО в Екатеринбурге попал в сборник лучших по версии Esquire

Стихотворение было написано в ответ на критику за его руководство парком
Мария Трапезникова
Поделиться:
Стихотворение было написано в порыве откровений пару лет назадСтихотворение было написано в порыве откровений пару лет назадФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Небольшое стихотворение экс-директора ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Романа Шадрина вошло в сборник самых искренних стихов госсужащих России по версии журнала Esquire. Стихотворение генерала Шадрина было написано в ответ на критику за его руководство парком.

Как рассказал «Комсомолке» сам Шадрин, оно было написано пару лет назад – и сейчас уже потеряло свою актуальность.

- Я уже и забыл про эти стихи. Этот был написан, так сказать, в порыве откровений, когда я был еще директором ЦПКиО, - вспоминает экс-директор. – Это была даже не критика, а заказ на ширмование. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести, ни ума. Я таких людей называю «диванными хомячками» - видимо, им очень нужна была моя должность. Вот им и посвящено стихотворение.

Руководство Шадрина очень часто подвергалось критике и нападкам со стороны прессы - в основном, из-за гигантских скульптур и памятников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Шадрина очень часто подвергалось критике и нападкам со стороны прессы - в основном, из-за гигантских скульптур и памятниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем короткий стих Романа Шадрина:

Вьются над парком «вороны» черные,

В злобе бессильной плюют в интернет,

Но наш коллектив, духом и правдою сильный!

На все враки плюнув — вперед идет!

Пишите, писаки, гадости разные,

Антипиар нам тоже в зачет!

Я знаю, основной части граждан парк наш нравится,

Вот поэтому он не умрет!

Помимо Шадрина, в сборник журнала попали откровения бывшего начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой, а также экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. И еще многих и многих.

Напомним, что Роман Шадрин был директором ЦПКиО четыре года: с 2015 по январь 2019-го. И за все это время его очень сильно критиковали все, кому не лень. Основной претензией становилась его любовь к памятникам и скульптурам.

Однако совсем недавно парку дали нвого директора – им стала бывший исполнительный директор «ТелеКлуба» Екатерина Кейльман, которая уже приступила к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Короли пародий»: как братья-близнецы на мультиках сделали 2 миллиона подписчиков в Tik Tok
В Екатеринбурге больше двух недель ищут подростка ростом под два метра
Единый день приема: на что жалуются горожане в мэрию Екатеринбурга
Свердловский полицейский главк стал лучшим работодателем года
В новогодние праздники в Екатеринбурге устроят охоту на пиротехников-нелегалов
«Нет оснований для отмены постановления»: облсуд отказался выпускать из СИЗО Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева
Не заплатил налоги: у екатеринбуржца забрали элитную иномарку за долг в 170 тысяч
«Я в парке потешил свое самолюбие»: экс-директор ЦПКиО в Екатеринбурге – о назначении Екатерины Кейльман
«Я ездил сюда шесть лет»: как Юрий Лужков стал опытным инженером в Нижнем Тагиле
Школьники Нижнего Тагила приняли участие в общегородском экологическом квесте
Почти 28 000 курильщиков Екатеринбурга перешли с сигарет на альтернативные системы доставки никотина
За неделю на свердловских дорогах произошло шесть страшных аварий, в которых пострадали малыши
На свердловских дорогах в выходные будут ловить тех, кто любит выезжать на встречку
Школьники Екатеринбурга стали лучшими инженерами-конструкторами области
Уральца отправили на десять лет в тюрьму за убийство родного брата
На Урале заканчивают съемки фильма со звездой «Кадетства» в главной роли
Обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе мечтал стать блогером
Дорожники перекроют участок трассы Екатеринбург – Пермь, чтобы построить пешеходный переход
В Екатеринбурге пристав надела халат и тапочки, чтобы выманить должника
Хотел разжиться на ее долгах: в Екатеринбурге разбойника, ограбившего молодую девушку, отправили на восемь лет в тюрьму
Поклонники, ликуйте: Лиза Монеточка рассказала, когда выпустит новый альбом
«Пашковский» обуял туман: в Кольцово отменено и задержано несколько рейсов
Тушили 14 спасателей: на Урале ночью вспыхнула поликлиника
Оформили первую сотню: уральские «лисицы» с двукратным преимуществом обыграли турчанок
Кутайтесь в шарфы теплее: к выходным в Екатеринбург придут холода
Бетонные блоки соединены трубами: возле «Пассажа» появилось необычное ограждение
Общественники обсудили перспективы раздельного сбора отходов и другие актуальные вопросы экологической реформы