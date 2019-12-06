В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-06T14:26:04+03:00

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У ЦПКиО имени Маяковского появился новый директор. Им стала Екатерина Кейльман, которая 10 лет работал исполнительным директором «Теле-Клуба». Как рассказал «Комсомолке» начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, к своим обязанностям она должна будет приступить уже в понедельник, 9 декабря.

- Если все будет хорошо, то на работу выйдет в понедельник. Тогда же – или во вторник – состоится пресс-конференция с Екатериной, где она сможет ответить на все интересующие журналистов вопросы, - добавил Марков.

О том, когда точно пройдет встреча, будет известно чуть позже. Напомним, что прошлым директором ЦПКиО был Роман Шадрин – бывший военный и Герой России. В прошлом году он ушел в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU