2019-12-06T14:26:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО

Им стала Екатерина Кейльман, экс-директор «Теле-Клуба»
Мария Трапезникова
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Фото: Екатерина Кейльман в FacebookФото: Екатерина Кейльман в Facebook
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У ЦПКиО имени Маяковского появился новый директор. Им стала Екатерина Кейльман, которая 10 лет работал исполнительным директором «Теле-Клуба». Как рассказал «Комсомолке» начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, к своим обязанностям она должна будет приступить уже в понедельник, 9 декабря.

- Если все будет хорошо, то на работу выйдет в понедельник. Тогда же – или во вторник – состоится пресс-конференция с Екатериной, где она сможет ответить на все интересующие журналистов вопросы, - добавил Марков.

О том, когда точно пройдет встреча, будет известно чуть позже. Напомним, что прошлым директором ЦПКиО был Роман Шадрин – бывший военный и Герой России. В прошлом году он ушел в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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