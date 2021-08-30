В Екатеринбурге в возрасте 54 лет скончался Герой России Роман Шадрин

У отставного военного остались жена и четверо сыновей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в возрасте 54 лет скончался Герой России и бывший директор ЦПКиО им. Маяковского Роман Шадрин.

Информацию о смерти Романа Шадрина "КП" подтвердил один из его друзей. Кроме того, сочувствия выражают на странице героя в Facebook.

- У Роман Александровича была онкология. Ему должны были сделать операцию, видимо не успели, - рассказал "КП" один из знакомых семьи отставного военного.

Основную часть жизни Роман Шадрин посвятил службе в вооруженных силах. В отставку он вышел в звании генерал-майора. За участие в контртеррористической операции в Чечне Роман Шадрин был удостоен звания Героя России.

Отставной военный принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи и много контактировал с различными патриотическими организациями.

Вот как информацию о смерти Романа Шадрина "Комсомолке" прокомментировала директор музея памяти воинов-интернационалистов Наталья Логинова.

- Роман Александрович настоящий боевой генерал. Много слышала историй о его достойной службе на Северном Кавказе от тех, кто тогда был рядом с ним. Прекрасный семьянин, яркий общественник, генератор идей и вдохновитель. Многое успел сделать на благо своей страны. Но еще больше не успел. Многое задумывали сделать вместе. Очень жаль, что уходит это поколение, уходят такие люди. Скорбим..

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