Умер ветеран Афганистана Валерий Архипов, основатель легендарного «Урал-Вымпел»

Валерий Александрович имел множество правительственных наград. Среди них Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» первой и второй степени, а также знак министра обороны «За разминирование». Фото: личный архив Валерия Архипова

В московской ЦКБ при Управлении делами президента России на 69-м году жизни скончался основатель и учредитель легендарного «Урал-Вымпел» Валерий Архипов. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал его сын Александр Архипов.

РАБОТАЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ И В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ

«Урал-Вымпел», созданный Валерием Архиповым, - единственная в России частная организация, которая тесно работает с правоохранительными органами. Они занимаются разминированием и обследованием опасных предметов. За почти 30-летний срок существования компании саперам приходилось работать не только на территории Среднего Урала. Взрывотехники часто выезжали в горячие точки. Работали на территории бывшей Югославии, Северного Кавказа, а также на полях сражений Великой Отечественной войны.

Валерий Архипов (справа) проходил службу в Афганистане. Фото: личный архив Валерия Архипова

- После окончания военного училища Валерий Александрович служил в Германии, а затем на Дальнем Востоке. В 1986-м году он отправился в Афганистан. Там он был командиром роты спецминирования, - вспоминает о военном опыте своего отца Александр Архипов, генеральный директор «Урал-Вымпел».

На момент ухода со службы в звании полковника в 1993-м году Александру Архипову был 41 год. Несмотря на большой военный опыт, ему пришлось устроиться работать обычным охранником в ЧОП.

В Афганистане Валерий Архипов командовал ротой спецминирования. Фото: личный архи Валерия Архипова

ЛОВИЛИ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТОВ, НО И ШКОЛЬНИКОВ

В те годы в стране то и дело происходили криминальные разборки. Бандиты в борьбе за влияние нередко использовали и взрывные устройства.

В документальном фильме режиссера Анатолия Морозова Валерий Архипов рассказывал о том, зачем он создал в лихие 90-е гражданскую службу, занимающуюся разминированием. В те годы у правоохранительных органов попросту не было специалистов, которые бы могли выполнять такие задачи. Военные саперы могли работать лишь со стандартными взрывными устройствами — без разминирования СВУ (самодельных взрывных устройств), а силовики из ФСБ выезжали на объекты, только когда была подтвержденная угроза взрыва.

В 1994 году Валерий Архипов собрал вокруг себя единомышленников из числа афганцев и создал «Урал-Вымпел».

- Сейчас в год у нас бывает порядка 180-200 вызовов, но в 90-е годы их было гораздо больше. В пиковом случае доходило до 800-900. Так было, например, в 99-м году. Были и «самоделки» (СВУ – Прим. Ред.) и сообщения о ложных минированиях, - вспоминает Александр Архипов.

Это снимок сделан в 1998-м году в Хорватии. Там Валерий Александрович также занимался разминированием. Фото: личный архив

Бывали и курьезные случаи. В конце 90-х на Уралмаше в течение месяца регулярно «минировали» одну из школ. Хулиганы звонили едва ли не каждый день из разных телефонов-автоматов. Из-за этого школу каждый раз приходилось обследовать саперам. Чтобы вычислить сорванца, милиционеры отключили все телефоны-автоматы вокруг школы, оставив рабочим только один. За ним и вели постоянную слежку. Школьника поймали. Он объяснил свои выходки тем, что просто не хотел ходить на уроки.

НЕ СМОТРЯ НА БОЛЕЗНЬ, УЧАСТВОВАЛ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

В апреле 2021 года Валерий Архипов в течение двух недель проходил лечение в ЦКБ при Управлении делами президента России. После этого он вернулся в уральскую столицу, чтобы принять участие в параде по случаю Дня Победы в Верхней Пышме.

Валерий Архипов, несмотря на заболевание, возглавил пешую колонну афганцев во время парада. Фото: личный архив Александра Архипова

- Валерий Александрович, несмотря на то, что у него была четвертая стадия рака, возглавил пешую колонну. Для него это было очень важно. К тому моменту он уже прошел один курс химиотерапии, - вздыхает сын.

12 мая Валерий Архипов вернулся в Москву. Увы, врачам элитной больницы, где проходят лечение первые лица страны, не удалось спасти ветерана. 14 июля Валерий Архипов скончался. Прощание с Валерием Александровичем Архиповым пройдет 17 июля в 9:30 в Георгиевском зале дома прощания «Вознесение» по адресу Серафимы Дерябиной 41 «а». 27 ноября Валерию Архипову было должно исполниться 69 лет.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким основателя «Урал-Вымпел».