Пироманка, которая заживо сожгла бездомного, пробудет в СИЗО до конца осени

Мама 10-летней девочки останется под стражей до 24 ноября. Фото: страница "Вконтакте"

Екатеринбурженку Анну Шехереву, которую обвиняют в том, что она заживо сожгла бездомного, оставили под стражей до конца ноября. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказали в Октябрьском районном суде.

- Ходатайство следователя было удовлетворено. Суд продлил обвиняемой срок заключения под стражей до 24 ноября, - уточнили в аппарате суда.

Напомним, преступление, в котором обвиняют Анну Шехереву, произошло в конце мая. В тот день Анна шла с приятелем и рядом с домом на Луначарского,185 увидела двух мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Рядом с одним из них лежала бутылка с морилкой. По версии следствия, Анна взяла эту жидкость, облила ей мертвецки пьяного бездомного и подожгла. После этого женщина скрылась. 23-летнего потерпевшего доставили в больницу с 60% ожогов тела. К сожалению, спасти его не удалось. Через несколько дней парень умер.

Во время суда Анна рассказала, что хотела сдаться сама, но ее опередили нагрянувшие полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики объявили Анну Шехереву в розыск. Также полиция искала 34-летнего Александра Неуймина. Мужчина в момент ЧП был вместе с обвиняемой и являлся свидетелем произошедшего.

Анну удалось задержать лишь 16 июля. Женщину поймали когда она выходили из квартиры приятеля на Уралмаше.

Следственный комитет завел на Анну Шехереву уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений). 16 июля Анну Шехереву отправили в СИЗО до 24 августа.

Сама женщина просила отправить ее под домашний арест, чтобы она могла побыть с 10-летней дочерью.

Адвокат обвиняемой подавал на это решение ходатайство. В конце июля его рассматривал облсуд. Но решение суда первой инстанции оставили без изменения.

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