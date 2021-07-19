Сейчас Анна находится в СИЗО. Фото: соцсети

16 июля стало известно о задержании екатеринбурженки Анны Шехеревой. 33-летнюю мать-одиночку обвиняют в том, что она заживо сожгла бездомного. Это произошло на улице Луначарского в середине мая. С тех пор Анна Шехерева скрывалась.

Помимо нее силовики разыскивали 34-летнего Александра Неуймина. Полиция и СК считают, что он присутствовал во время преступления. При этом на протяжении полутора месяцев, которые женщина скрывалась от следствия, мужчина находился с ней. Чтобы найти парочку, Следственный комитет даже распространял фото Анны и Александра через СМИ.

Александр Неуймин проходит по делу свидетелем. Фото: соцсети

По данным «КП»-Екатеринбург, жестокое убийство бездомного попало на запись видеонаблюдения. Да и сама Анна не отрицает, что это сделала. Свой поступок она объяснила неосторожностью. Главный вопрос, который возникает в связи с произошедшим, - как вполне благополучная женщина, мама 10-летней дочери сделала то, в чем ее обвиняют? «КП»-Екатеринбург поговорила с двумя подругами Анны, которые знают ее с детства.

Анна Шехерева заявила, что сама хотела сдаться полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С ДЕТСВА БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА САМОЙ СЕБЕ»

- С детства Аня была предоставлена самой себе, росла без отца с мамой на Декабристов. С ранних лет она могла гулять во дворе одна, а когда стала постарше, начала гулять уже с мальчиками. Во времена нашей юности ее мама пыталась строить свою личную жизнь, может быть, поэтому у Ани потом часто менялись мужчины - не хватало внимания, а может быть просто хотела себе лучшей жизни, - рассказывает одна из подруг. - Она была абсолютно нормальная, хотя и немного дерзкая, могла за себя постоять.

Знакомые Анны Шехеревой вспоминают, что с мужчинами ей, как правило, не везло. Например, когда Анне было около 20 лет, в ее жизни произошла настоящая трагедия.

Сейчас дочери Анны 10 лет. Фото: соцсети

Аня познакомилась с каким-то отсидевшим парнем. Родила от него сына, его назвали Ромой. Когда ему было полтора месяца, Аня начала ругаться со своим гражданским мужем. В этот момент она держала ребенка на руках. Парень решил ее ударить, но попал в сына. Причем ударил с такой силой, что Рома умер от полученной травмы. За это парня снова посадили. Аня сильно переживала из-за смерти сына.

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Затем Анна познакомилась с бывшим мужем Антоном, от которого родила дочь. Об этом мужчине подруги Анны Шехеревой отзываются исключительно положительно.

В жизни Анне не везло с мужчинами. Фото: соцсети

- Парень хороший, из обеспеченной семьи, но с ним они прожили лишь несколько лет, потом развелись. Он всегда помогал деньгами, брал дочь на выходные, ездил с ней на отдых за границу. Думаю, что теперь он ее заберет, ведь он законный отец.

Подруги перестали поддерживать связь с Анной после того как она связалась с плохой компанией. По их словам, это произошло когда женщина начала встречаться с Александром Неуйминым. С тех пор в жизни Анны появился алкоголь и наркотики.

- Весной я встретила ее на площади Обороны. Аня была в нетрезвом состоянии, пыталась драться с каким-то парнем. Еле оттащили. А ведь еще два года назад она каждое утро привозила дочь на машине в детский садик и обе выглядели, как конфетки. А сейчас такое… Хотя Аня не начала пить даже после смерти первого ребенка. Думаю, в жизни ей всегда не везло с мужчинами. Они у нее часто менялись.

Сейчас Анне Шехеревой предъявили обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На время следствия ее отравили в СИЗО. Александр Неуймин проходит по делу свидетелем.

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