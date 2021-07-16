Пироманку, которая заживо сожгла бездомного, отправили в СИЗО: поступок объяснила неосторожностью

По версии следствия, Анна облила мужчину воспламеняющейся жидкостью и подожгла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил 33-летнюю Анну Шехереву в СИЗО до 24 августа. Напомним, женщину обвиняют в том, что она заживо сожгла бездомного, которого случайно встретила на улице Луначарского. В тот день Анна шла с приятелем и увидела двух мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Рядом с одним из них лежала бутылка с морилкой. По версии следствия, Анна взяла эту жидкость, облила ей бездомного и подожгла. После этого девушка скрылась.

Ее искали полтора месяца. О ее задержании стало известно 16 июля. Анну поймали в квартире ее приятеля на Уралмаше.

Во время суда Анна через адвоката попыталась передать записку для своей 10-летней дочери, но этого не дал сделать конвой Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК предъявил женщине обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В ходе суда выяснилось, что Анна просила отправить ее под домашний арест. А еще женщина заявила, что якобы сама хотела сдаться полиции, но не успела так как ее задержали.

На суде находилась мама Анны. Она рассказала «КП», что узнала о розыске дочери от следователей. У Анны Шехеревой есть 10-летняя дочь. Сейчас она живет с мамой обвиняемой.

Кстати, во время суда Анна через адвоката попыталась передать для своей дочери записку, но конвойные не дали этого сделать.

- По уголовному делу назначена психологическая экспертиза, которая позволит выяснить, была ли Шехерева вменяема. Сама она объяснила свой поступок неосторожностью , - рассказал «КП» старший следователь следственного отдела по Октябрьского району Екатеринбурга, майор юстиции Вячеслав Негру.

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