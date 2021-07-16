Что известно о пироманке Анне Шехеревой, которая заживо сожгла бездомного

33-летней екатеринбурженке уже предъявили обвинение. Фото: соцсети

16 июля стало известно о задержании 33-летней Анны Шехеревой, которую полиция и СК искали полтора месяца. В тот же день ее отправили под стражу на два месяца по решению суда.

Женщину обвиняют в том, что она что она заживо сожгла бездомного, которого случайно встретила на улице Луначарского.

Силовики даже обращались к горожанам за помощью в поиске девушки. Фото: соцсети

Это произошло в конце мая. В тот день Анна шла с приятелем и увидела двух мужчин, которые были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с одним из них лежала бутылка с морилкой. По версии следствия, Анна взяла эту жидкость, облила ей бездомного и подожгла. После этого девушка скрылась.

23-летнего бездомного доставили в больницу. У него было обожжено 60% тела. Через несколько дней он скончался.

На суде задержанная сообщила, что хотела сдаться, но не успела. Фото: соцсети

Дома Анна не появлялась. Найти ее не удавалось. Силовики даже были вынуждены обратиться к горожанам через СМИ за помощью в ее поиске.

После задержания СК предъявил женщине обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Стоит заметить, что в розыск объявляли и 34-летнего Александра Неуймина. Следователи считают, что он был очевидцем произошедшего и в тот день именно он был вместе с Анной.

У Анны есть дочь, которая сейчас живет у бабушки. Фото: соцсети

«КП»-Екатеринбург поговорили с подругой Анны Шехеревой. Она рассказала о женщине, обвиняемой в жестокой расправе над бездомным.

По словам подруги Анны, та никогда официально не работала.

- У Ани есть 10-летняя дочка. Она никогда толком не работала. По моей информации, это Нейумин сдал ее полиции. Они все это время скрывались вместе, - рассказала девушка. Эту же информацию «КП» подтвердил и источник в силовых структурах.

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