Банки Екатеринбурга 2021: карты для студентов, условия, оформление

Студенты оформляют карты для получения стипендии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот-вот студенты начнут учебу, это поездки в университет на общественном транспорте или автомобиле, обеды в кафе, покупка книг, оплата развлечений, и, главное – получение стипендии. Рассказываем, в каком банке Екатеринбурга 2021 студенты могут найти подходящую под свои запросы карту.

Сбербанк

В банке Екатеринбурга 2021 можно оформить молодежную сберкарту, она выпускается для лиц в возрасте от 14 лет до 21 года.

Владелец может сделать индивидуальный дизайн для карты.

Основные условия:

1. При тратах от 5 тысяч рублей банк не снимет деньги за обслуживание (в иных случаях 40 рублей в месяц).

2. Бесплатное снятие наличных до 150 тысяч рублей в день.

3. Бесплатные переводы до 50 тысяч рублей в месяц.

4. Стоимость уведомлений – 60 рублей в месяц.

Альфа-банк

Специального продукта на сайте банка Екатеринбурге 2021 для студентов на сайте нет, но, возможно, студентам будут интересны дебетовые карты: «Яндекс.Плюс» и карта, созданная совместно с мобильным оператором.

Первая это кэшбэк на оплату услуг компании «Яндекс»: такси, еда, афиша, диск, музыка, до 6% на оплату билетов, 5% на рестораны, развлечения и спорт, до 5% баллами за покупки, 1% на остальные покупки.

Бесплатно: обслуживание, снятие наличных и переводы по номеру телефона.

Чтобы пользоваться картой, нужно платить за подписку «Яндекс.Плюс» – 169\199 рублей.

Вторая – дебетовая карта Альба-банка и Билайн.

Условия: бесплатные выпуск, обслуживание, снятие наличных, в том числе в терминалах банков-партнеров, переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей.

Кэшбэк: 5% на покупки в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», 1% на все остальное.

Уральский банк реконструкции и развития

Карта «Пора» и карта My life.

В банке Екатеринбурга 2021 эта карта «Пора» предоставляется на условиях бесплатного обслуживания в течение первых двух месяцев пользования, далее 99 рублей в месяц или бесплатно при условии покупок на 15000 рублей в месяц. Кэшбэк начисляется 1% при покупке от 5 тысяч до 24999,99 рублей за расчетный период.

Бесплатные переводы и снятие наличных до 20 тысяч рублей.

Процент на остаток по счету: 1% при покупках 30 тысяч рублей в месяц, 6% – при покупках от 60 тысяч рублей в месяц.

Карта в банке Екатеринбурга 2021 My life представляется за ноль рублей (обслуживание, снятие наличных, платежи по QR-коду, переводы по номеру телефона, пополнение карты с любого банка, PUSH-уведомления).

До 5% – кэшбэк за оплату коммунальных услуг.

До 1% – кэшбэк на все покупки, если в месяц совершено покупок хотя бы на 5 тысяч рублей.

Часть вузов организуют централизованное получение карт Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКБ-банк

Единая социальная карта, которую выпускает банк Екатеринбурга 2021, подойдет и студентам.

Условия:

1. Выпуск и обслуживание – 0 рублей.

2. Информирование об операциях по карте – 60 рублей в месяц.

3. Кэшбэк – 1% за покупки в магазинах товаров для дома и аптеках.

4. Бесплатное пользование системой быстрых платежей до 100 тысяч рублей.

Промсвязьбанк

Карта банка Екатеринбурга 2021 «Твой кэшбэк» будет интересна студентам. Пользуясь ей, можно получать кэшбэк 1,5% на все покупки, 4% на остаток, до 5% кэшбэк в трех выбранных категориях(салоны красоты, билеты на поезд, при оплате поездки в общественном транспорте, кафе, рестораны и фастфуд, кино, театры, матчи, такси и книги) и 1% на прочие покупки. Бесплатное обслуживание при покупках от 5000 рублей в месяц, либо 149 рублей ежемесячно.

Райффайзенбанк

Условия: бесплатное обслуживание, 1,5% кэшбэк на все покупки, ежемесячный доход до 4% годовых, при открытии накопительного счета «Выгодное решение».

Home credit

Банк Екатеринбурга 2021 предлагает несколько дебетовых карт. Среди них студентам подойдут: Польза In game и «Ключ».

Польза In game:

1. Бесплатное обслуживание

2. До 30% – кэшбэк за покупки у избранных партнеров банка, 5% кэшбэк за мобильные, видеоигры и в онлайн играх, 3% – в категориях «Кафе, бары, рестораны» и «Кинотеатры», 1% за любые покупки.

3. Снятие наличных в любых банкоматах мира без комиссии.

Условия по карте «Ключ»:

0% – обслуживание и выпуск, пополнение в салонах связи и терминалах МТС.

Кэшбэк у партнеров до 21% (книжные магазины, аптеки, спортивные магазины, путешествия и товары для животных).

Проценты на ежедневный остаток не начисляются.

Комиссия за получение денег по карте в банкоматах и кассах других банков – 100 рублей.

Комиссия 10 рублей на переводы в другие банки.

СМС-уведомления об операциях – 59 рублей в месяц.

– Карты мы студентам делаем централизованно. В этом году первый курс получит карты банка Открытие, старшие курсы - Сбербанка. Карты в последние пару лет мы делаем как для сотрудников, так и студентов с нашим индивидуальным дизайном и логотипом. После зачисления карты оформляются, а потом в университете устраиваются дни, когда студенты с паспортом приходят и получают их. В банк ездить не нужно, – рассказали в пресс-службе Уральского государственного лесотехнического университета.

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