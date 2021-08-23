Снять квартиру в Екатеринбурге 2021: советы студентам к началу учебного года

Эксперт советует студентам снимать жилье уже сейчас, не дожидаясь сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как снять квартиру в Екатеринбурге в 2021 – один из главных вопросов, которым задаются студенты в августе. В этот месяц иногородние студенты приезжают в Екатеринбург в ожидании начала учебного года, но не все они хотят или могут жить в общежитии или, например, у родственников. В августе ситуация с тем, чтобы снять квартиру в Екатеринбурге осложняется еще и тем, что это пиковый период.

– Высокий сезон на рынке аренды жилья начинается в конце июля и длится до середины октября. Это находит отражение не столько в росте цен, сколько в существенном сокращении количества предложения на рынке, т.е. если прийти на рынок в конце августа – выбирать будет не из чего. Улетают с рынка за один день объекты, которые не в сезон могут задержаться в рекламе на пару недель, – рассказал основатель портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский.

Рассказываем, как снять квартиру в Екатеринбурге студентам перед началом учебного года.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

– Совет арендаторам, которые выходят на рынок в высокий сезон очень простой – увидели подходящее объявление – звоните и сразу же договаривайтесь на просмотр, причем на ближайшее время. У нас бывают ситуации, когда нас просят снять объявление уже через 30 минут после публикации, т.к. собственник получил с десяток звонков, расписал вечер просмотрами, уверен что сдаст и не хочет, чтобы его больше беспокоили желающие, – посоветовал основатель портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский.

Он добавил, чтобы успеть снять квартиру в Екатеринбурге, необходимо быть готовым заключить договор сразу на ее просмотре и иметь сумму оплаты первого месяца проживания.

За прошедший год цены на жилье выросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Снять квартиру в Екатеринбурге, конечно, можно путем сарафанного радио, но здесь нужно надеяться на везение.

Более быстрый способ - объявления в интернете.

Так, в группе ВКонтакте «Драже – снять квартиру/комнату» свежие предложения: двухкомнатная квартира возле Автовокзала на ул. Циолковского за 22 тысячи рублей + коммунальные услуги (2500 – летом и 4500 – зимой), однокомнатная квартира во Втузгородке на ул. Коминтерна за 18 тысяч рублей. Комната во Втузгородке на улице Гагарина сдается за 9 тысяч рублей (коммунальные платежи включены в стоимость).

На портале N1 можно найти предложения по запросу «снять квартиру в Екатеринбурге» – например однокомнатную квартиру на улице Смазчиков за 25 тысяч рублей в месяц, «однушку» на улице Высоцкого за 17500 рублей в месяц или комнату за 7 тысяч рублей на улице Малышева.

«Платное жилье» – проект Союза студентов УрФУ - здесь помогут снять студенческую квартиру в Екатеринбурге, либо койко-место в общежитии. Свежие объявления: жилье на ул. Красноармейской, 1 за 8 тысяч рублей в месяц, на ул. Маршала Жукова, 3 за 7 тысяч рублей в месяц, жилье на пер. Автоматики, 3\2 ха 7100 рублей в месяц. Включены: стоимость коммунальных услуг, интернет, охрана, уборка мест общего пользования.

ЦЕНЫ

Эксперт Никита Словиковский уточнил, что за прошедший год аренда квартиры выросла в цене:

– Средняя цена аренды однушки выросла с 16000 до 18000 рублей, без учета коммунальных платежей. Двухкомнатные выросли с 18000 до 21000 без учета к.у., трешки в цене не изменились, комнаты тоже.

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