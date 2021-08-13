Пункты вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге 2021: где поставить прививку студентам

Вакцинация проходит как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября начинается новый учебный год для студентов и школьников. Естественно, многие уже задумались о посещении пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области в августе 2021. Федеральное министерство образования и науки выпустило рекомендации по обучению непривитых студентов. Согласно этим рекомендациям, студентов, которые не вакцинировались от коронавируса, могут перевести на удаленное обучение, как и тех, кто имеет медотвод от прививки, экзамены для привитых и не привитых студентов будут проходить отдельно, при заселении в общежитие вузам нужно запрашивать со студента справку либо о вакцинации, либо о медицинских противопоказаниях, в том числе о перенесенном COVID. Пока это просто рекомендации, но медики просят студентов и сотрудников вузов позаботиться о собственном здоровье.

В городском центре медицинской профилактики Екатеринбурга сообщили, что иммунитет вырабатывается после первой прививки примерно через три недели. Поэтому, чтобы начать учебный год с антителами к COVID, вакцинироваться нужно уже сейчас.

Публикуем график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области в августе 2021.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Что касается студентов, я считаю, что они должны быть на 100% вакцинированы против коронавирусной инфекции. Потому, что они все вернутся в свои вновь созданные организованные коллективы и, конечно, будут знакомиться и общаться. Защита должна быть обеспечена. Молодым людям и студентам можно очень хорошо прививаться «Спутником Лайт», – рассказал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Он добавил, что обязательно посетить пункты вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году должны, преподаватели и другие сотрудники вузов. А также, совершенно нормально, что учебные заведения вводят меры для непривитых.

– Некоторые администрации вузов предупреждают, что непривитых студентов будут выселять из общежитий. Я считаю, это совершенно правильно, – заявил эксперт.

ВУЗЫ

Перед началом учебного года 2021 в Екатеринбурге, студентам все же придется заглянуть в пункты вакцинации.

В Уральском институте управления РАНХиГС рассказали, что с 1 сентября 2021 начнут учебный год в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ.

– Сначала будет организована проверка сертификатов о вакцинации и справок о том, что студент переболел коронавирусом. Сам по себе механизм проверки сейчас прорабатывается. Но к 1 сентября все процедуры будут регламентированы соответствующим приказом директора филиала. Как и рекомендует министерство, для непривитых студентов будет организована возможность получения образования в дистанционном формате — все технические и методические возможности для этого есть, – рассказал заместитель директора Уральского института управления РАНХиГС Петр Сураев.

Что касается заселения в общежитие, здесь студентов заселят, как и в большинстве вузов, тех, кто в августе 2021 или ранее успешно посетил пункт вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге или Свердловской области и уже имеет соответствующий сертификат. Если его нет, можно предоставить справку о том, что студент переболел ковид или имеет медицинские противопоказания к вакцинации.

На сайте УрГЭУ указано, что для заселения в общежитие необходим прививочный сертификат, либо справка об отсутствии коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации.

В пресс-службе Уральского федерального университета рассказали, что новый учебный год в условиях пандемии и вакцинации от коронавируса начнется в гибридном формате – лекции будут проходить очно, а те, где предполагается большой поток студентов – онлайн.

Также о намерении начать обучение в подобном формате заявили в Уральском государственном горном университете. С 1 сентября 2021 здесь планируют проводить лекции и семинары онлайн, а практические занятия, где необходимо использовать лабораторное оборудование, – очно. Заочники и студенты очно-заочного обучения начнут учебу дистанционно.

– При заселении студентов в общежития будут учитываться наличие прививки от коронавируса. Уважительной причиной для ее отсутствия являются наличие официального медотвода или факт перенесенного заболевания в последние полгода. Кроме того, будет организована централизованная вакцинация всех заселяющихся, в том числе иностранных студентов, – добавили в пресс-службе вуза.

ШКОЛЫ

– Для школьников до 18 лет вакцин сегодня на территории РФ пока не зарегистрировано. Мы надеемся, что она появится хотя бы для подростков, – уточнил эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Публикуем график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области с 9 по 15 августа 2021.

Мобильные пункты:

Скриншот: оперштаб

Скриншот: оперштаб

Список пунктов вакцинации в медицинских учреждениях Екатеринбурга 2021:

Скриншот: екатеринбург.рф

Записаться на вакцинацию от ковид могут все желающие на портале госуслуг, сайтах больниц или по номеру телефона: 122.

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