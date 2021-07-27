Пройти в Екатеринбурге диспансеризацию после коронавируса: адреса, что для этого нужно

Диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус, проходит с начала июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус не проходит бесследно, не устают повторять медики. Большинство побочных эффектов уже известны. Для того, чтобы выявить их на ранней стадии, в Екатеринбурге и Свердловской области организовали специальную диспансеризацию после коронавируса.

– Вирус может поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую системы человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается, исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни, – пояснил свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов.

По словам министра, эта диспансеризация более углубленная, чем традиционная. Рассказываем, как пройти диспансеризация после коронавируса в Екатеринбурге.

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Скриншот: profilaktica.ru

В первую очередь такой медосмотр показан тем, кто перенес COVID в средней и тяжелой форме.

Скриншот: profilaktica.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что медики еще в начале июля приступили к формированию списков тех, кого позовут обследоваться на диспансеризацию после коронавируса.

Скриншот: profilaktica.ru

Приглашать будут через портал госуслуг, смс и позвонив по телефону.

Скриншот: profilaktica.ru

Новая диспансеризация будет доступна и тем, кто «лежал пластом» с COVID или перенес вирус в легкой форме. Но таким пациентам нужно проявить инициативу и записаться самостоятельно.

ЧТО НУЖНО

Паспорт и полис ОМС. Никаких справок о перенесенном COVID предоставлять не нужно.

ЧТО ВХОДИТ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Диспансеризация после коронавируса проходит в два этапа: обязательный и дополнительный.

Медики уверяют, что на все манипуляции и анализы уйдет всего день.

За это время они исследуют кровь пациента (общий и биохимический), измерят кислород в крови (сатурация), проверят легкие (рентген, спирометрия и тест с ходьбой длительностью 6 минут). После анализов терапевт назначит лечение или направит на еще один этап диспансеризации после коронавируса.

В него входят: измерение концентрации D-димера в крови, чтобы исключить или подтвердить тромбообразование в организме, ЭКГ, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов ног.

Напомним, за пандемию в Свердловской области выявлено более 105 тысяч ковидных пациентов, из них 98002 выздоровели, а 4276 скончались.

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