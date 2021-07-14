Где поставить «Спутник Лайт» в Екатеринбурге и Свердловской области 2021: адреса

Новая вакцина "Спутник Лайт" должна поступить в Свердловскую область уже в июле 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области по словам Павла Крекова имеет хороший темп. Только за 13 июля в области было привито более 20 тысяч жителей, их них 12 тысяч первым компонентом. Помимо «Спутник V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» на Среднем Урале планируют ставить прививки новым препаратом – «Спутник Лайт».

По словам разработчиков, новый «спутник» снижает вероятность побочных эффектов, хоть и создана вакцина по аналогии со «Спутник V». Ожидается, что после вакцинации препаратом «Спутник Лайт» иммунитет начнет формироваться через неделю и дойдет до максимальных показателей через 3 - 4 недели.

Поставка препарата ожидается в июле 2021 года, она будет небольшая, но точное количество доз пока неизвестно – вакцина еще проходит третью стадию клинических испытаний.

Препарат планируют использовать для ревакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» вице-губернатор Павел Креков рассказал, где будет проходить вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге «Спутником Лайт»:

– Тогда, когда будут ясны объемы, мы определим, в каких муниципалитетах она будет использована, – уточнил Креков. – Наибольший интерес «Спутник Лайт» представляет не столько для вакцинации, сколько для ревакцинации.

Уже точно известно, что в первую очередь препарат привезут в Екатеринбург.

Что касается ревакцинации, то она проводится в Свердловской области, но не массово. Ревакцинированы примерно 5-7% населения.

Кроме того, именно эту вакцину рекомендовали ставить подросткам. В июне о необходимости вакцинации от коронавируса подростков заявило руководство Всемирной организации здравоохранения. После этого Павел Креков сказал, что в Свердловской области уже прорабатывается вопрос об использовании «Спутник Лайт».

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