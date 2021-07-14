Пункты вакцинации от COVID в Екатеринбурге – где поставить второй компонент вакцины

Второй компонент вакцины от ковид ставят только там, где ставили первый Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пунктах вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области прививают препаратами «Спутник V» и «Эпиваккороной», оба ставятся двумя прививками с разницей в не раньше чем 21 день, но не позже, чем через 6 месяцев.

Рассказываем, как записаться на прививку вторым компонентом вакцины против коронавируса в Екатеринбурге в июле 2021.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

– Поликлиники Екатеринбурга

Скрин: екатеринбург.рф

– Где человек прививался вторым компонентом, ему сразу там при прививке дают бумажку, на который написано когда и во сколько ему явиться на прививку вторым компонентом, – рассказали в пресс-службе ЦГБ №2. – Вакцина идет парная. У нас бывали такие случаи, когда приходят люди и хотят привиться вторым компонентом, а первым прививались где-то в другом месте. Мы людям объясняем, что второй компонент можно поставить только там, где первый. Исключения бывают очень редкие.

Мобильные пункты

– При вакцинации первым компонентом дают справку, где указан день, какая вакцина, место и дата второго компонента, – уточнили в городском центре медицинской профилактики.

Если пациент привился первым компонентом, например, в аэропорту Кольцово, его ждут там же через 21 день для вакцинации вторым компонентом. И если этот пациент приходит за повторной прививкой вместо аэропорта, например в Екатеринбургский цирк, то ему могут как отказать, так и поставить ее. Все зависит от количества вакцин, которыми располагает мобильный пункт.

16 и 17 июля с 10:00 до 15:00 вторым компонентом можно привиться в «Гринвиче» на ул. 8 Марта, 46.

Вот, что пишут на памятках для вакцинируемых в «Гринвиче»:

Уважаемые пациенты!

Вакцинация вторым компонентом проводится в ТЦ «Гринвич» ровно через 21 день в то же время, что Вы проходили первую вакцинацию!

Если Вы не смогли прийти на повторную вакцинацию в назначенный Вам день, её можно пройти в любой день, когда проводится повторная вакцинация (смотри график) или ежедневно (кроме воскресенья), с 8-00 до 13-00 в поликлинике №1, по адресу пер.Саперов, 3, 210 кабинет. В этом случае, Вам придется подождать некоторое время.

Записаться на повторную вакцинацию в поликлинику по времени можно по телефону

389-26-04 с 7-30 до 20-00 ежедневно.

Напомним, до 15 июля в Екатеринбурге работают мобильные пункты вакцинации от коронавируса в «Меге» на Металлургов, 87 – с 10:00 до 20:00, в «Сима-Ленде» на Черняховского, 86/12 с 10:00 до 18:00 и в здании цирка на улице 8 Марта, 43 с 14:00 до 19:00.

Только 15 июля прививки ставят в «Алатыре» с 15:00 до 19:00.

До 16 июля вакцинироваться можно ежедневно в аэропорту Кольцово (с 13:00 до 19:00) и торговом центре «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) с 10:00 до 14:00.

Вакцина парная и второй компонент всегда ждет пациента в пункте Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАПИСАТЬСЯ

Записаться на прививку от COVID можно либо по номеру телефона 122, либо на сайте госуслуг, либо на сайте больницы.

Дата вакцинации зависит от даты поступления вакцины.

Без предварительной записи можно поставить прививку в одном из мобильных пунктов и в ГКБ №40 на Волгоградской 189, здесь прививку ставят по будням с 8:00 до 9:00.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КОМПОНЕНТЫ ВАКЦИНЫ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ

– У «Спутника V» первый и второй компоненты имеют разный состав и стимулируют разные «части» иммунитета, поэтому их ставят поочередно. У «Эпиваккороны» и «Ковивака» компоненты одинаковые, но ставят все равно в два захода для усиления эффекта, – пояснили в городском центре медицинской профилактики Екатеринбурга.

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