Где сдать тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге в июле 2021

Тест на антитела показывает контактировал ли организм человека с вирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пандемию жители Екатеринбурга привыкли к ПЦР-тестам на коронавирус, всевозможным анализам, в их числе и анализ на антитела к коронавирусу. Это дополнительный способ диагностики. Если с тестом на COVID все предельно ясно, он показывает болен человек или нет, то перед сдачей анализа на антитела к коронавирусу пациенты пытаются разобраться для чего он необходим и необходим ли.

Роспотребнадзор поясняет, что тест на антитела показывает контактировал ли организм человека с вирусом. По количеству антител понятен примерный период, когда человек переболел. Процедура по желанию проводится как перед вакцинацией, так и после, чтобы понять насколько выработан иммунитет к COVID и есть ли он. Также в Екатеринбурге на антитела смотрят при отборе доноров плазмы для ковидных пациентов, и просто для понимания было ли заболевание, поскольку у части населения COVID проходит бессимптомно.

Существует качественный и количественный метод определения антител. Качественный показывает только есть антитела или же их нет, количественный – сколько и каких антител выработал организм.

Выявление ранних антител IgM может свидетельствовать о наличии инфекции на данный момент, они начинают вырабатываться в организме где-то после пятого дня после начала заболевания. Поздние антитела IgG говорят о перенесенном заболевании и показывают формирование иммунитета. При этом делать повторный тест, чтобы оценить, как падает уровень антител, эксперты рекомендуют не чаще чем раз в полгода.

Для анализа медики берут кровь из вены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показатели зависят от разновидности тест-системы. В лабораториях и клиниках Екатеринбурга антитела к коронавирусу проверяют системами: Architect, Abbott, Elecsys, Roche.

– Когда человеку выдают бланк с результатами, в зависимости от того, какая тест-система была использована, будет обозначено, что считается наличием иммунитета. Референсные значения у тест-систем разные, – рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Например, шкала у Abbott от 50 до 40000. Хороший титр антител в данном тесте считается выше 1300. 500 – 1300 пограничная зона. Меньше 500 – лучше вакцинироваться.

ЦЕНЫ

Сдать анализ на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге можно во множестве лабораторий и медицинских центров. У пациента берут кровь из вены.

Гемотест

Цена: 890 рублей

Готовность: 1 день

Система: Architect, Abbott

Инвитро

Цена: 1900 рублей + 220 (за взятие крови)

Готовность: 3 рабочих дня

Система: Abbott

Ситилаб

Цена: 1400 рублей + 160 рублей за взятие биоматериала

Готовность: 4 рабочих дня

Система: Elecsys, Roche

Здоровье 365

Цена: от 1200 рублей

Готовность: 4 дня

Система: не указана

УГМК-клиника

Цена: от 3000 рублей

Готовность: 3-4 рабочих дня

Система: не указана

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Если рекомендовать людям сдавать на антитела после вакцинации, то не ранее, чем через 42 дня после первой прививки. За это время выработается иммунитет. Нет требования сдавать тест на антитела до вакцинации. При этом, если высокий показатель антител G, то прививку можно не ставить. Если иммунитет на грани, которая стоит в референсных значениях, то лучше вакцинироваться. В любом случае лучше посоветоваться с врачом, – добавили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

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