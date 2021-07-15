Горячая линия по коронавирусу в Екатеринбурге 2021: куда звонить и что спросить

Горячие линии организовали областной минздрав и Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году, как оказалось, жители Екатеринбурга получили не все ответы на вопросы, касающиеся COVID-19. В 2021 году звонки на специализированные горячие линии продолжают поступать. Но это наоборот хорошо, считают эксперты, потому, что жители интересуются решением возникшей проблемы у тех, кто действительно разбирается в вопросе, а не у мнимых экспертов.

Горячие линии по коронавирусу запустили в Екатеринбурге еще в самом начале пандемии, их поддержку осуществляет областной минздрав и Роспотребнадзор.

ГОРОДСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

Горячая линия Министерства здравоохранения Свердловской области — 8-800-1000-153

В больницах Свердловской области горячие линии по коронавирусу поделены по запросам: «вызов врача на дом», «получил положительный тест на ковид, что делать?», «я контактный по ковиду, что делать?», «у меня признаки ОРВИ, но я подозреваю ковид, что делать?».

Телефоны доступны с 7:30 до 21:00 по будням и с 8:00 до 15:00 по выходным.

Звонить нужно в ближайшую к дому поликлинику.

– Список номеров

Позвонить на горячую линию можно по всем вопросам, связанным с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Единая федеральная горячая линия по коронавирусу работает круглосуточно – 8 800 555 49 43.

Телефон единой региональной горячей линий Роспотребнадзора — +7 (343) 362-87-46.

В Екатеринбурге:

+7(343) 307-33-92 (для Железнодорожного и Орджоникидзевского районов)

+ 7(343) 350-21-64\ +7(343) 350-52-63 (в будни) и +7 952 130-57-86 (в выходные) для жителей Кировского, Ленинского, Октябрьского и Верх-Исетского районов.

+7(343) 266-55-21 и +7 (343) 266-55-15 – горячая линия по коронавирусу для тех, кто проживает в Чкаловском районе Екатеринбурга.

– В Свердловской области

Оператор горячей линии по коронавирусу в Екатеринбурге расскажет алгоритм действия на случай подтверждения заболевания, по вопросам изоляции, дезинфекции и профилактики, также если с зараженным COVID или контактным пациентом не связался сотрудник Роспотребнадзора.

– Например человек говорит — я вылечился от ковида, когда и как будет проведена дезинфекция в квартире или у меня ковид, что мне делать. Ему объяснят, что дальше делать, – рассказали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Звонок бесплатный.

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