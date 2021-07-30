Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге: где привиться иностранной вакциной

В Свердловскую область привезли больше 26 тысяч доз вакцин от COVID Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что несколько иностранных производителей изъявили желание зарегистрировать вакцину в России и подали заявки, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Экспертиза препаратов уже проводится, но сроки, когда и где можно будет ими прививать, пока не назвали.

В свердловском Минздраве пока воздержались от комментариев по поводу появления иностранной вакцины в регионе, как и в городском центре медицинской профилактики Екатеринбурга.

При этом в Екатеринбурге и Свердловской области приступили к вакцинации от коронавируса новым российским препаратом «Спутник Лайт». В регион доставили 13 тысяч доз, из них 7,5 тысяч доз – в больницы уральской столицы.

«СПУТНИК ЛАЙТ»

Вакцинация от коронавируса «Спутником Лайт» проходит во всех государственных больницах Екатеринбурга, также в Новой больнице и клинике «УГМК – Здоровье».

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов уточнил, что новым препаратом будут вакцинировать переболевших COVID-19 в прошедшие полгода и при повторной вакцинации уже привитых полностью свердловчан.

«Спутник Лайт» вводится однократно, в то время как остальные препараты ставят свердловчанам в два захода с разницей в 14 дней.

В мобильных пунктах вакцинации ввели электронные очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ

По данным на 28 июля, первым компонентом вакцины от COVID в Екатеринбурге и Свердловской области привили уже 873 815 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге проходит тремя препаратами: «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКороной» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВаком» центра им. Чумакова.

По данным областного Минздрава, сегодня между медучреждениями региона распределили 26 тысяч доз вакцины от COVID.

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Екатеринбурге можно через портал госуслуг, сайты местных больниц и номеру телефона: 122. Кроме того, региональный оперштаб по борьбе с COVID ежедневно публикует в telegram-канале график работы мобильных пунктов вакцинации.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Скриншот: profilaktica.ru

С 26 июля в работе мобильных пунктов вакцинации в Екатеринбурге произошли изменения – часть из них ввели электронную очередь. А именно, торговые центры «МЕГА», «Гринвич» и «Академический», а ТЦ «Дирижабль» принимает желающих вакцинироваться только по записи по телефону: +7 (343) 200 20 95 (звонить можно с 8:00 до 20:00 накануне дня работы пункта).

Все остальные пока работают по-прежнему.

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