Еще 2-3 дня в Екатеринбурге простоит аномальная жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю с 23 по 29 августа 2021, аномальная жара, продержавшаяся в уральской столице несколько дней, покинет город уже в середине недели.

– В середине недели жара спадет. Послезавтра на севере области определенно будет прохладно – на уровне 20 с небольшим. Затем будет холодать – с 26-27 августа. В южных районах области температура понизится где-то на градусов 15. Т.е. будет 20-24 градуса. Дожди пройдут, но пока не уверены, насколько они будут интенсивными. Тем не менее, дожди и грозы будут, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Публикуем предварительный прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю с 23 по 29 августа 2021 по данным сервисов.

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

По прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю с 23 по 29 августа 2021 от сервиса «Гисметео», жара начнет спадать в среду и четверг. Жара до +32..+35 градусов простоит еще 24 и 25 августа.

26 августа, в четверг, ожидается +25 градусов днем и +18 ночью. Будет солнечно и без осадков.

27 августа, в пятницу, придет прохлада – термометры покажут +22 градуса днем и +13 – ночью.

В выходные, 28 и 29 августа, днем будет +20...+21 градус, ночью – до +13. При этом в субботу пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем опустится до +20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

По прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю с 23 по 29 августа 2021 от сервиса «Яндекс.Погода», осадки пройдут только 24 и 25 августа. В эти дни простоит жара – до +35 градусов.

В четверг, 26 августа, ожидается облачная погода и небольшое понижение температуры. Днем термометры покажут +25 градусов, ночью – плюс 11.

27 августа, в пятницу, в Екатеринбург придет прохлада. Днем температура составит +22 градуса, ночью – плюс 10.

В выходные, по прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге с 28 и 29 августа, ожидается до+19 градусов тепла в дневное время и до +7 – в ночное.

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