Погода в Екатеринбурге на 1 сентября 2021: без дождя, +17 градусов и солнце

Из-за пандемии массовых мероприятий, как и в 2020 году, 1 сентября не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

День знаний в Екатеринбурге пройдет в среду, 1 сентября. Осталось менее двух недель, до того, как у школьников закончатся каникулы и они вернутся к учебе.

Публикуем предварительный прогноз погоды на 1 сентября 2021 в Екатеринбурге.

По данным сервиса «Гисметео», в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и +18 градусов тепла в дневное время. Ночью температура опустится до +12 градусов.

Погода 1 сентября 2021 в Екатеринбурге, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет умеренно теплой – до +17 градусов днем и +11 – ночью. Будет ощущаться как +15 градусов.

Сервис сообщает, что в этот же день, 1 сентября, в 2020 году в Екатеринбурге было гораздо теплее. Жара достигла +28 градусов, а еще шел дождь.

В Уральском гидрометцентре сообщили, что пока нет прогноза на 1 сентября 2021 в Екатеринбурге.

– Мы составляем прогноз погоды на ближайшие дни, максимум неделю, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

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