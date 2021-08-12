Учебный год 2021 в Екатеринбурге: пройдут ли линейки в школах

В оперштабе ожидают, что линейки в школах пройдут так же, как в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше трех недель осталось до начала учебного года 2021 в Екатеринбурге. Всех интересует, будет ли линейка и как начнется год. На брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что начало учебного года 2021 в Екатеринбурге пройдет по принципу прошлого года. То есть без традиционной линейки и посторонних людей на территории школы.

– Согласно мерам санитарной безопасности, линейки и праздничные мероприятия пройдут внутри классов, – уточнил он.

– Мы пока не получали новые требования Роспотребнадзора, возможно они будут позже. Вообще постановление главного государственного санитарного врача РФ действует до 1 января 2022 года, – добавили в департаменте образования Екатеринбурга.

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Детям:

1. Будут измерять температуру бесконтактным термометром, но таким образом, чтобы не успела образоваться толпа детей.

2. Ученики, как и в 2020 году, все уроки просидят внутри своих кабинетов и не будут перемещаться по другим кабинетам школы. Исключения сделают лишь для тех, у кого запланированы лабораторные работы с использованием специального оборудования. Поменять кабинет можно будет лишь во время ИЗО, физики, химии и технологии.

3. Физкультура в учебном году 2021 в Екатеринбурге пройдет в спортивном зале, а в теплую погоду – на улице.

4. Для каждого класса опять же, как в 2020 году, в школах установят свое время начала перемены, чтобы потоки не пересекались.

На переменах потоки учащихся не будут пересекаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педагогам:

В оперштабе по борьбе с COVID уточнили, что отстранять от работы непривитых учителей не будут, но не исключено, что руководство направит сотрудника на ПЦР-тестирование или удаленную работу.

– По опыту прошлого года. По желанию, учителя могли проводить уроки в защитных экранах, урок могли проводить и без масок. Единственное, выходя из класса, педагоги все-таки надевали маску, – уточнили в городском департаменте образования.

Помещения:

1. Обработка коридоров в учебном году 2021 в Екатеринбурге будет проводиться во время уроков, кабинетов – в перемену при помощи рециркуляторов и проветривания.

2. В столовой сотрудники будут находиться в масках и перчатках.

3. Дозаторы с антисептиками по-прежнему останутся висеть на входе в школу, столовой и в туалете.

До начала учебного года 2021 в Екатеринбурге, во всех образовательных учреждениях в обязательном порядке пройдет генеральная уборка, во время которой продезинфицируют помещения, парты, стулья, доски и прочие предметы. График уборки каждая школа планирует самостоятельно – в любом случае, дети придут в обеззараженные школы.