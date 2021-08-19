Когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году, чтобы она дольше хранилась

Картофель не стоит выкапывать в жару Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург и Свердловскую область пришла жара, такая погода не подходит для уборки картофеля, если в планах его длительное хранение. «Комсомолка» узнала у эксперта, когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году.

– На сегодняшний день стоит жара. Такие неблагоприятные условия приведут к тому, что убранный картофель хуже сохранится, поэтому лучше подождать с уборкой, – рассказала главный научный сотрудник научного селекционно-технологического центра в области картофелеводства Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Елена Шанина.

РАННИЕ СОРТА

К ранним сортам картофеля на Урале относятся «Алена», «Барон», «Белая Роза», «Винета» «Каменский».

Сорт «Алена» устойчив к засухе, имеет хороший вкус и не темнеющую мякоть. Обычно используется для жарки и супов. Из него выходит вкусный картофель фри. «Барон» наоборот имеет слабую устойчивость к жаре и засухе.

«Белая Роза» хорошо растет и в жаркую погоду. Сорт неприхотлив к почве. Кроме того, он подходит для длительного хранения и перевозок. Отличительная особенность – при жарке или варке мякоть становится рассыпчатой.

Сорт «Винета» идеально растет при суровой уральской погоде. Не разваривается при варке.

Ранний сорт картошки «Жуковский» также выкапывают в Екатеринбурге и Свердловской области. Сорт хорошо растет, несмотря на изменчивую уральскую погоду. Отлично походит для жарки, приготовления картошки фри и чипсов.

«Каменский» устойчив к жаре и засухе, не нравится колорадским жукам. Имеет слабую развариваемость.

Когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области – после 25 августа или с 1 сентября 2021, так как сейчас стоит жара.

– Ранний картофель можно убирать уже сейчас, но из-за жары это нецелесообразно, – отметила эксперт в области картофелеводства Елена Шанина.

Копать картошку на Среднем Урале начинают после 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА

Когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области – с 20 сентября 2021.

– Это наиболее благоприятный срок, но если не будет угрозы заморозков и дождя. Если угроза все же будет, то, конечно, уборку лучше организовать раньше, – добавила эксперт.

На Среднем Урале среднеспелый картофель – это «Луговской», «Скарб», «Маяк N».

Сорт «Луговской» можно выращивать на территории с любым климатом. Особенности: мякоть не темнеет, нет водянистости. Отлично подходит для приготовления пюре.

«Скарб» растет в любой почве, но не любит много влаги на начальном этапе роста. Имеет среднюю устойчивость к засухе. Обычно высаживают клубни, а не семена. Мякоть сорта не темнеет. Хорошо подходит для жарки, чипсов и картошки фри.

«Маяк N» требователен к влаге, среднеустойчив к жаре и засухе, долго хранится.