Когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году, чтобы она дольше хранилась

Картофель не стоит выкапывать в жару
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург и Свердловскую область пришла жара, такая погода не подходит для уборки картофеля, если в планах его длительное хранение. «Комсомолка» узнала у эксперта, когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году.
– На сегодняшний день стоит жара. Такие неблагоприятные условия приведут к тому, что убранный картофель хуже сохранится, поэтому лучше подождать с уборкой, – рассказала главный научный сотрудник научного селекционно-технологического центра в области картофелеводства Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Елена Шанина.
РАННИЕ СОРТА
К ранним сортам картофеля на Урале относятся «Алена», «Барон», «Белая Роза», «Винета» «Каменский».
Сорт «Алена» устойчив к засухе, имеет хороший вкус и не темнеющую мякоть. Обычно используется для жарки и супов. Из него выходит вкусный картофель фри. «Барон» наоборот имеет слабую устойчивость к жаре и засухе.
«Белая Роза» хорошо растет и в жаркую погоду. Сорт неприхотлив к почве. Кроме того, он подходит для длительного хранения и перевозок. Отличительная особенность – при жарке или варке мякоть становится рассыпчатой.
Сорт «Винета» идеально растет при суровой уральской погоде. Не разваривается при варке.
Ранний сорт картошки «Жуковский» также выкапывают в Екатеринбурге и Свердловской области. Сорт хорошо растет, несмотря на изменчивую уральскую погоду. Отлично походит для жарки, приготовления картошки фри и чипсов.
«Каменский» устойчив к жаре и засухе, не нравится колорадским жукам. Имеет слабую развариваемость.
Когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области – после 25 августа или с 1 сентября 2021, так как сейчас стоит жара.
– Ранний картофель можно убирать уже сейчас, но из-за жары это нецелесообразно, – отметила эксперт в области картофелеводства Елена Шанина.
Копать картошку на Среднем Урале начинают после 25 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА
Когда выкапывать картошку в Екатеринбурге и Свердловской области – с 20 сентября 2021.
– Это наиболее благоприятный срок, но если не будет угрозы заморозков и дождя. Если угроза все же будет, то, конечно, уборку лучше организовать раньше, – добавила эксперт.
На Среднем Урале среднеспелый картофель – это «Луговской», «Скарб», «Маяк N».
Сорт «Луговской» можно выращивать на территории с любым климатом. Особенности: мякоть не темнеет, нет водянистости. Отлично подходит для приготовления пюре.
«Скарб» растет в любой почве, но не любит много влаги на начальном этапе роста. Имеет среднюю устойчивость к засухе. Обычно высаживают клубни, а не семена. Мякоть сорта не темнеет. Хорошо подходит для жарки, чипсов и картошки фри.
«Маяк N» требователен к влаге, среднеустойчив к жаре и засухе, долго хранится.