Всероссийский день поля - 2021: чудо-комбайн, робот-доярка и поле конопли

Тяжелой сельскохозяйственной техники на выставку привезли много. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комбайн трогается с места и начинает медленно двигаться по полю. Заезд демонстрационный, так что впереди у него ни чернозема, ни золотистых колосьев. В какой-то момент дверь кабины открывается, и водитель просто выходит из нее. Комбайн продолжает двигаться. Публика замирает в напряжении.

Водитель стоит посреди поля. Комбайн движется. Потом он вдруг сам разворачивается на 180 градусов и начинает ехать в обратную сторону, прямо на водителя. Тот не дрогнет. Стоит себе спокойно, ждет. Чем-то это напоминает корриду, где водитель - тореадор, а комбайн - это бык. Но исход тут не такой напряженный, как на арене. За добрый десяток метров до водителя комбайн останавливается - сработали датчики. Водитель подходит к нему, забирается обратно в кабину и едет дальше.

Комбайн, который может работать и без водителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Полностью автоматическая система позволяет обрабатывать поля без водителя. Комбайн сам обходит препятствия на пути, - объявляет диктор в громкоговорителе.

Чудо-комбайн - один из многих сельскохозяйственных экспонатов, которые привезли со всех регионов в село Кадниково под Екатеринбургом. В четверг здесь открылась выставка Всероссийский день поля - 2021. Это почти как «Иннопром». Но не о промышленности, а о агропромышленном комплексе, о том, как выращивают зерно и овощи.

Кукуруза, которой не страшна засуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОБОТ-ДОЯРКА И МАШИНА ИЗ «НУ, ПОГОДИ!»

Павильоны установлены под открытым небом. Десятки тракторов, комбайнов и других машин стоят рядами. В некоторые дают забраться. Другие показывают себя в действии - рычат моторами, двигают деталями.

- Это мульчер, - показывает представитель одной из компаний машину с бронированной кабиной и конструкцией с острыми ножами впереди. - Им деревья срезают и пни выкорчевывают, когда идет прокладка линии электропередач через лес.

- А броня на кабине зачем? - интересуемся мы.

- Так машина - зверь! Срезает деревья так, что не только ветки, но и щепки летят!

В кабины некоторых тракторов и комбайнов посетители могли забраться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом установка, которая, как в мультике «Ну, погоди!», идет по полю и скручивает стога сена в аккуратные цилиндры. По соседству аппарат, с помощью которого корова… может сама себя подоить.

- Это робот-дояр! - показывает представитель фирмы, привезшей аппарат на выставку. - К нему коровы сами добровольно подходят, чтобы он их подоил. Делают это они как только сами захотели, а не когда настал час дойки. Поэтому и молока корова одна сдает в него больше, чем обычно. За день этот робот 75 животных может обслужить. Это три тонны молока! Причем вымя он обрабатывает и перед дойкой, и после. А вот доярки об этом иногда забывают.

Установка, поливающая злаковые на поле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ТА КОНОПЛЯ, КОТОРОЙ ВСЕ БОЯТСЯ

Самая любопытная часть выставки - несколько полей, засаженных различными злаковыми и овощами. Идешь по деревянному настилусреди грядок и у каждой табличка с названием сорта. Их тут около 600. Если вы, как и мы, думали, что картошка бывает только красной и серой (ну и еще сладкой, которая бататом зовется. - Прим. ред.), то вам определенно стоит побывать в Кадниково. Здесь ее растет несколько десятков видов самых разных цветов. На наш вопрос, а чем они отличаются друг от друга, селекционеры отвечают просто:

- Как минимум вкусом. А еще при варке она разваривается совершенно по-разному. И далеко не из каждой картошки можно сделать хорошую картошку фри.

Это далеко не все сорта картофеля, которые можно увидеть на выставке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом растет соя, которую у нас раньше не выращивали. Из нее делают знаменитый соевый соус и любимый японцами творог тофу. Выглядит она неприметно: стручки с бобами, растущие на маленьких кустах. А напротив сои поднимаются выше человеческого роста заросли кукурузы.

- Это гибриды. Мы вывели сорта, которые, несмотря на засуху, дают крупные початки, - рассказывает Наталья, представитель фирмы, выращивающей кукурузу. - Наши семена могут конкурировать с иностранными производителями.

Ростки уральской картошки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорят, еще в начале лета поле засадили специально, чтобы к выставке экспонаты взошли. Есть тут и совсем экзотичные растения, и такие, на которые смотришь, думая об УК РФ. Тут раскинулись крупные заросли конопли.

- Это не та конопля, которой все боятся, что она наркотическая, - успокаивает Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета. - Сегодня идет отработка сортов, потому что у нас этой культуры раньше не было. Шикарная вещь. Абсолютно гипоаллергенный продукт. Если ребенок наденет кепку, сшитую из такой конопли, то аллергии у него не будет.

Такие тюки сена стали одной из самых популярных селфи-площадок на выставке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка «Всероссийский день поля - 2021» будет работать с 12 по 14 августа. А в выходные здесь будет проходить развлекательная программа для всей семьи. На фестивале будут организованы зона отдыха и фуд-корт, гости смогут посетить фотовыставку и покататься на лошадях. А также посетить необычный огород. На «Дне поля» он будет музыкальный.

Где: Сысертский район, с. Кадниково, КСК «Белая лошадь». Вход свободный

Дрон, который облетает поля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

УЩЕРБ ОТ ЗАСУХИ 2 - 3 МИЛЛИАРДА

В Свердловской области по-прежнему действует режим ЧС. Его ввел губернатор, так как из-за засухи у многих фермеров почти полностью погиб урожай. Глава региона, посетив в четверг выставку, рассказал об ущербе, который жара нанесла нашему сельскому хозяйству.

- Мы сейчас подсчитываем убытки от засухи. Это 2 - 3 миллиарда рублей как минимум. Закончим сезон, посмотрим, - говорит глава региона Евгений Куйвашев.

Яблоки уральских сортов. У нас хоть и зона рискованного земледелия, но фруктов сладких такое же раздолье, как и в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обхода выставки губернатор Евгений Куйвашев остановился и у прилавка с «борщевым набором». Тут представлены все овощи, которые входят в суп. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обхода выставки губернатор Евгений Куйвашев лично сел за руль одного из тракторов. А вскоре после того, как спустился, производители подарили ему сувенир - модель комбайна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На каждой табличке - название культуры. На выставке их около 600. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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