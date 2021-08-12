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Общество12 августа 2021 17:21

Всероссийский день поля - 2021: чудо-комбайн, робот-доярка и поле конопли

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Тяжелой сельскохозяйственной техники на выставку привезли много.

Тяжелой сельскохозяйственной техники на выставку привезли много.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комбайн трогается с места и начинает медленно двигаться по полю. Заезд демонстрационный, так что впереди у него ни чернозема, ни золотистых колосьев. В какой-то момент дверь кабины открывается, и водитель просто выходит из нее. Комбайн продолжает двигаться. Публика замирает в напряжении.

Водитель стоит посреди поля. Комбайн движется. Потом он вдруг сам разворачивается на 180 градусов и начинает ехать в обратную сторону, прямо на водителя. Тот не дрогнет. Стоит себе спокойно, ждет. Чем-то это напоминает корриду, где водитель - тореадор, а комбайн - это бык. Но исход тут не такой напряженный, как на арене. За добрый десяток метров до водителя комбайн останавливается - сработали датчики. Водитель подходит к нему, забирается обратно в кабину и едет дальше.

Комбайн, который может работать и без водителя.

Комбайн, который может работать и без водителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Полностью автоматическая система позволяет обрабатывать поля без водителя. Комбайн сам обходит препятствия на пути, - объявляет диктор в громкоговорителе.

Чудо-комбайн - один из многих сельскохозяйственных экспонатов, которые привезли со всех регионов в село Кадниково под Екатеринбургом. В четверг здесь открылась выставка Всероссийский день поля - 2021. Это почти как «Иннопром». Но не о промышленности, а о агропромышленном комплексе, о том, как выращивают зерно и овощи.

Кукуруза, которой не страшна засуха.

Кукуруза, которой не страшна засуха.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОБОТ-ДОЯРКА И МАШИНА ИЗ «НУ, ПОГОДИ!»

Павильоны установлены под открытым небом. Десятки тракторов, комбайнов и других машин стоят рядами. В некоторые дают забраться. Другие показывают себя в действии - рычат моторами, двигают деталями.

- Это мульчер, - показывает представитель одной из компаний машину с бронированной кабиной и конструкцией с острыми ножами впереди. - Им деревья срезают и пни выкорчевывают, когда идет прокладка линии электропередач через лес.

- А броня на кабине зачем? - интересуемся мы.

- Так машина - зверь! Срезает деревья так, что не только ветки, но и щепки летят!

В кабины некоторых тракторов и комбайнов посетители могли забраться.

В кабины некоторых тракторов и комбайнов посетители могли забраться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом установка, которая, как в мультике «Ну, погоди!», идет по полю и скручивает стога сена в аккуратные цилиндры. По соседству аппарат, с помощью которого корова… может сама себя подоить.

- Это робот-дояр! - показывает представитель фирмы, привезшей аппарат на выставку. - К нему коровы сами добровольно подходят, чтобы он их подоил. Делают это они как только сами захотели, а не когда настал час дойки. Поэтому и молока корова одна сдает в него больше, чем обычно. За день этот робот 75 животных может обслужить. Это три тонны молока! Причем вымя он обрабатывает и перед дойкой, и после. А вот доярки об этом иногда забывают.

Установка, поливающая злаковые на поле.

Установка, поливающая злаковые на поле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ТА КОНОПЛЯ, КОТОРОЙ ВСЕ БОЯТСЯ

Самая любопытная часть выставки - несколько полей, засаженных различными злаковыми и овощами. Идешь по деревянному настилусреди грядок и у каждой табличка с названием сорта. Их тут около 600. Если вы, как и мы, думали, что картошка бывает только красной и серой (ну и еще сладкой, которая бататом зовется. - Прим. ред.), то вам определенно стоит побывать в Кадниково. Здесь ее растет несколько десятков видов самых разных цветов. На наш вопрос, а чем они отличаются друг от друга, селекционеры отвечают просто:

- Как минимум вкусом. А еще при варке она разваривается совершенно по-разному. И далеко не из каждой картошки можно сделать хорошую картошку фри.

Это далеко не все сорта картофеля, которые можно увидеть на выставке.

Это далеко не все сорта картофеля, которые можно увидеть на выставке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом растет соя, которую у нас раньше не выращивали. Из нее делают знаменитый соевый соус и любимый японцами творог тофу. Выглядит она неприметно: стручки с бобами, растущие на маленьких кустах. А напротив сои поднимаются выше человеческого роста заросли кукурузы.

- Это гибриды. Мы вывели сорта, которые, несмотря на засуху, дают крупные початки, - рассказывает Наталья, представитель фирмы, выращивающей кукурузу. - Наши семена могут конкурировать с иностранными производителями.

Ростки уральской картошки.

Ростки уральской картошки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорят, еще в начале лета поле засадили специально, чтобы к выставке экспонаты взошли. Есть тут и совсем экзотичные растения, и такие, на которые смотришь, думая об УК РФ. Тут раскинулись крупные заросли конопли.

- Это не та конопля, которой все боятся, что она наркотическая, - успокаивает Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета. - Сегодня идет отработка сортов, потому что у нас этой культуры раньше не было. Шикарная вещь. Абсолютно гипоаллергенный продукт. Если ребенок наденет кепку, сшитую из такой конопли, то аллергии у него не будет.

Такие тюки сена стали одной из самых популярных селфи-площадок на выставке.

Такие тюки сена стали одной из самых популярных селфи-площадок на выставке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка «Всероссийский день поля - 2021» будет работать с 12 по 14 августа. А в выходные здесь будет проходить развлекательная программа для всей семьи. На фестивале будут организованы зона отдыха и фуд-корт, гости смогут посетить фотовыставку и покататься на лошадях. А также посетить необычный огород. На «Дне поля» он будет музыкальный.

Где: Сысертский район, с. Кадниково, КСК «Белая лошадь». Вход свободный

Дрон, который облетает поля.

Дрон, который облетает поля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

УЩЕРБ ОТ ЗАСУХИ 2 - 3 МИЛЛИАРДА

В Свердловской области по-прежнему действует режим ЧС. Его ввел губернатор, так как из-за засухи у многих фермеров почти полностью погиб урожай. Глава региона, посетив в четверг выставку, рассказал об ущербе, который жара нанесла нашему сельскому хозяйству.

- Мы сейчас подсчитываем убытки от засухи. Это 2 - 3 миллиарда рублей как минимум. Закончим сезон, посмотрим, - говорит глава региона Евгений Куйвашев.

Яблоки уральских сортов. У нас хоть и зона рискованного земледелия, но фруктов сладких такое же раздолье, как и в Краснодарском крае.

Яблоки уральских сортов. У нас хоть и зона рискованного земледелия, но фруктов сладких такое же раздолье, как и в Краснодарском крае.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обхода выставки губернатор Евгений Куйвашев остановился и у прилавка с «борщевым набором». Тут представлены все овощи, которые входят в суп.

Во время обхода выставки губернатор Евгений Куйвашев остановился и у прилавка с «борщевым набором». Тут представлены все овощи, которые входят в суп.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обхода выставки губернатор Евгений Куйвашев лично сел за руль одного из тракторов. А вскоре после того, как спустился, производители подарили ему сувенир - модель комбайна.

Во время обхода выставки губернатор Евгений Куйвашев лично сел за руль одного из тракторов. А вскоре после того, как спустился, производители подарили ему сувенир - модель комбайна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На каждой табличке - название культуры. На выставке их около 600.

На каждой табличке - название культуры. На выставке их около 600.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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