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Общество12 августа 2021 10:54

Всероссийский день поля 2021 в Свердловской области: умная газонокосилка и новейшие сорта картошки

Смотрим, что показывают фермеры со всей страны в селе под столицей Урала
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В селе Кадниково, что под Екатеринбургом сегодня открылся Всероссийский день поля-2021. Это крупнейшее мероприятие страны в сфере агропомышленного комплекса. Почти как «Иннопром», но не о промышленности, а о сельском хозяйстве. Поэтому среди экспонатов здесь не роботы и вертолеты, а новинки сельхозтехники и различные сорта выращиваемых культур.

На выставке, например, 12 гектар отдано под 500 образцов растений, которые выращивают фермеры. Есть и знакомые нам пшеница, кукуруза, ячмень. Есть и зарубежные, чуждые нашему климату полба, сорго и чумиза.

Кроме того, на выставке селекционеры покажут, как они создают новые сорта картофеля. А уральские ученые продемонстрируют свое изобретение – умную гидропонную установку. Она в полностью автоматическом режиме сама выращивает растения.

Показываем, что интересного можно увидеть на выставке.

Смотреть видеосюжет
День поля 2021
День поля 2021
Смотрим, что показывают на всероссийском Дне поля 2021
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ