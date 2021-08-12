Всероссийский день поля 2021 в Свердловской области: умная газонокосилка и новейшие сорта картошки

В селе Кадниково, что под Екатеринбургом сегодня открылся Всероссийский день поля-2021. Это крупнейшее мероприятие страны в сфере агропомышленного комплекса. Почти как «Иннопром», но не о промышленности, а о сельском хозяйстве. Поэтому среди экспонатов здесь не роботы и вертолеты, а новинки сельхозтехники и различные сорта выращиваемых культур.

На выставке, например, 12 гектар отдано под 500 образцов растений, которые выращивают фермеры. Есть и знакомые нам пшеница, кукуруза, ячмень. Есть и зарубежные, чуждые нашему климату полба, сорго и чумиза.

Кроме того, на выставке селекционеры покажут, как они создают новые сорта картофеля. А уральские ученые продемонстрируют свое изобретение – умную гидропонную установку. Она в полностью автоматическом режиме сама выращивает растения.

Показываем, что интересного можно увидеть на выставке.