Ущерб больше 4 миллиардов: в Свердловской области из-за засухи ввели режим ЧС

Режим ЧС затрагивает 39 территорий Среднего Урала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

C 22 июля в Свердловской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Поводом к этому стала засуха. Из-за нее погиб урожай на полях.

- Жара на Урале не отступает, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 миллиарда рублей.

О необходимости введения режима ЧС из-за засухи 13 июля на заседании Законодательного собрания региона высказывался ряд депутатов. Они отмечали, что у многих фермеров даже ничего не взошло. При этом сам режим чрезвычайной ситуации необходим, чтобы фермеры избежали штрафных санкций за срыв поставок овощей и зерна, который произошел не по их вине.

22 июля губернатор Евгений Куйвашев лично посмотрел, что происходит с урожаем на полях в Белоярском районе. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

- Они сидят на субсидиях, субвенциях, страхуют урожай. Если они не выполнят показатели своей работы, не соберут определенное количество, например, моркови с определенной площади, естественно, у них будут штрафные санкции, - объяснял свою позицию депутат Вячеслав Вегнер. - У них субсидии заберут и еще оштрафуют за невыполнение договора. Они ведь не выполнили свои обязательства не потому, что они плохо работали, а в связи с погодными условиями.

Всего режим ЧС затрагивает 39 территорий. Ниже публикуем их список.

ГДЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Муниципальные образования:

- Алапаевское и Ирбитское.

Городские округа:

- Артинский, Полевской, Асбестовский, Режевской, Серовский, Ачитский, Верхняя Пышма, Белоярский, Бисертский, Верхнесалдинский, Волчанский, Шалинский, Горноуральский, Сухой Лог, Каменский, Камышловский, Кушвинский, Невьянский, Артемовский, Новоуральский, Пышминский, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, Богданович, Верхотурский, Заречный, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда.

Муниципальные районы:

- Нижнесергинский, Байкаловский, Слободо-Туринский.

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