В Свердловской области предложили ввести режим ЧС из-за неурожая

Следствием неурожая стали и растущие цены на овощи в магазинах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Законодательном собрании Свердловской области сегодня депутаты предложили ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Поводом к этому стал плохой урожай, вызванный непогодой – в апреле, мае и июне было очень плохо с дождями из-за чего овощи и зерновые не взошли.

- У меня десятки обращений от наших сельхозпроизводителей о том, что пшеница не взошла, морковь не взошла и так далее. То есть урожай практически погиб, - объясняет Вячеслав Вегнер, один из депутатов, предложивший ввести режим ЧС. - В соответствии с этим мое мнение – министерство сельского хозяйства должно было проявить инициативу и в скорейшем времени заняться этой проблемой.

По данным депутатов, сельхозпроизводителям сейчас необходимо, чтобы в регионе был введен режим ЧС из-за неурожая, так как иначе они будут оштрафованы за срыв поставок овощей.

Сельхозпроизводители уверены, что без режима ЧС их ждут штрафы за срыв поставок овощей и зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Они сидят на субсидиях, субвенциях, страхуют урожай, - говорит Вячеслав Вегнер. - Если они не выполнят показатели своей работы, не соберут определенное количество, например, моркови с определенной площади, естественно у них будут штрафные санкции. У них субсидии заберут и еще оштрафуют за невыполнение договора. Они ведь не выполнили свои обязательства не потому, что они плохо работали, а в связи с погодными условиями. И закон предусматривает введение этого режима ЧС.

О введении режима ЧС на заседании Законодательного собрания речь зашла после доклада министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской Артема Бахтерева.

- Цифрами нас успокоили, но на самом деле, кажется, дела не совсем так обстоят, - прокомментировал доклад на заседании Вячеслав Вегнер. - По режиму ЧС мы уже вопрос обсуждали, но я не понимаю введется он или нет. Сельхозпроизводители остались предоставлены сами себе. Третий вопрос – цены на продукцию. Все мы видели, как губернатор размахивал этой морковкой. На его месте я бы смазал ее скипидаром и вручил бы эту морковку нашему доблестному министерству по сельскому хозяйству. Куда ее деть они сами понимают. Поэтому сегодня я вижу безусловно безынициативность, бесхребетность, неумение противостоять злобе дня и соответственно где-то трусость постановки вопросов.

На необходимость введения режима ЧС указал и депутат Олег Исаков. Он отметил, что в этом году вся область осталась без урожая.

- Многие даже выкапывать ничего не собираются, - сказал Олег Исаков. - Смысл что-то копать, если ничего не взошло? На какой корм скотине, то что министр сказал, мы будем переводить определенные категории сельхозпродукции я просто не понимаю. Просто нечего выкапывать. Нечего собирать.

Ранее на ситуацию с овощами обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На своей странице в Instagram он раскритиковал торговые сети за высокие цены на морковь. Кроме того, Свердловскстат отчитывался о выросших ценах на картофель и морковь в магазинах региона. Если, например, в мае средняя цена картофеля была 45 рублей, а моркови 55, то в июне они подорожали до 49 и 61 рубля соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денег меньше, а цены растут. Почему в магазинах Екатеринбурга резко подорожали морковь и картошка

«КП» сравнила цены в магазинах с официальной статистикой, а также пообщалась с экспертами (Подробнее)

После замечания Куйвашева цены на морковь снизили только в одном магазине

В других торговых точках стоимость овощей по-прежнему высокая (Подробнее)