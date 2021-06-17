Денег меньше, а цены растут. Почему в магазинах Екатеринбурга резко подорожали морковь и картошка

Если в мае средняя цена картофеля составляла 45 рублей, моркови - 55 рублей, то в июне их стоимость выросла до 49 рублей, и 61 рубля соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подсчитали насколько подорожали продовольственные продукты с мая. По данным Свердловскстата больше всего цены выросли на картофель и морковь. Если в мае средняя цена картофеля составляла 45 рублей, моркови - 55 рублей, то в июне их стоимость выросла до 49 рублей, и 61 рубля соответственно.

МОРКОВЬ ПО ЦЕНЕ ФРУКТОВ

Корреспондент «Комсомолки» прогулялась по продуктовым магазинам Екатеринбурга, чтобы оценить, насколько верна статистика. Была в «Пятерочке», «Ленте», «Магните», «Верном» и «Гиперболе». Оказалось, что реальные цены еще печальнее. Например, за килограмм немытой моркови можно выложить от 64 до 149 рублей. А если она еще и мытая, то есть и ценники за 199 рублей. Картофель свежего урожая – от 60 рублей до 100.

Покупатели ощутили рост цен и большинство жалуются, что это существенно бьет по карманам.

- Это вообще невозможно! Дорожает все быстро, - возмущается покупательница Наталья. - Приходится экономить. Все говорят, надо овощи и фрукты есть каждый день. А как, их будешь есть, когда денег не хватает? Нынче еще и урожай будет плохой, так как мало осадков и на улице жара.

- Вы посмотрите, какие цены? Разница с тем, что было раньше существенная. Я беру фрукты и овощи понемножку, - подключается к разговору Игорь Константинович.

Корреспондент «Комсомолки» прогулялась по продуктовым магазинам Екатеринбурга, чтобы оценить, насколько верна статистика Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСЕНЬЮ ПОДОРОЖАЕТ МОЛОКО?

В чем же причина резкого взлета цен на овощи?

- Вся техника везется из заграницы, плюс дорогие семена, удобрения, комбайны. Оплата электроэнергии, обслуживания. Многие думают, что это фермеры гнут цены, но, во-первых, на прилавках мало местной продукции, а если она и есть, то цену устанавливаем не мы, - объясняет фермер Андрей Савченко. - Производитель зерна оставляет себе 8-10% чистой прибыли, вся остальная сумма уходит на свет, газ, зарплату сотрудникам. С продажи картофеля фермеры оставляют себе половину дохода, потому что меньше затрат.

Другие социально значимые продукты увеличились в цене. Например, ощущается надбавка на яйца и куриное мясо.

-А вы посмотрите, как комбикорм вырос в цене! На целых 30%! Весь прошлый год шло повышение и идет до сих пор! Вообще не понимаем, за счет чего подорожало все. Мы цены повысили всего на 5% и работаем себе в минус. С июля еще подорожает электроэнергия, - ответили в фермерском хозяйстве Баклыковых.

В фермерском кооперативе «ПолеЕды» спрогнозировали осенью рост цен еще и на молоко.

- Корм станет еще дороже и поэтому осенью нас ждет подорожание молочных продуктов.

Основатель магазина здоровой еды «Жизньмарт» и владелец кафе «Дель Песто» Иван Зайченко рассказал, что подорожало сырье, уголь, топливо, дерево, соответственно изменилась и ценовая политика.

-Удобрения подорожали. Везде импортное оборудование. Плюс вырос доллар, карантин внес свои коррективы, - говорит он. - Нам в кафе тоже пришлось поднять цены, но не существенно. Мы увеличили оборот и благодаря этому практически полностью сохранили стоимость блюд.

ЦЕНЫ НАЧАЛИ РАСТИ С ПРОШЛОГО ГОДА

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин пояснил «Комсомолке», что рост цен произошел не сейчас, а еще в прошлом году.

- Такая тенденция прослеживается с середины 2020 года. Но рост цен идет не только у нас, а по всему миру, - говорит эксперт. - Однако в нашей стране существенно выше, чем в той же Европе или Америке. Отчасти на негативную динамику повлияла пандемия. Кроме того, у наших граждан снижаются доходы. По официальным данным снижение составило на 3%, а в реальности больше. Денег становится меньше, а цены на продукты растут. С одной стороны это связано с девальвацией, с подорожанием сырья, топлива. Помимо этого у сельхозпроизводителей имеется доля импорта, это и семенной фонд, оборудование, техника. Люди наши беднеют, а продукты первой необходимости дорожают. Тут речь идет о макаронах, гречке, яйцах, растительном масле, не говоря уже о каких-то деликатесах. Население выбирает не колбасу, а куриную печень, так как большее себе позволить не могут. У Росстата те данные, которые, видимо, они хотят видеть.

В Европе люди тратят не более 10% от своей зарплаты на продукты и особо этого не ощущают, а в России, по информации Росстата, это 25-30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Константина Селянина все попытки властей удержать ценовую политику практически не дают результатов.

- В Европе люди тратят не более 10% от своей зарплаты на продукты и особо этого не ощущают, а в России, по информации Росстата, это 25-30%. Но в реальности у нас это 60-70%. Если спросить обычного пенсионера, он скажет, что у него все средства уходят на лекарства, коммуналку и на пропитание, - добавляет он.

В головном Росстате на редакционный вопрос о причине роста цен ответить не смогли.